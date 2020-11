Romanii trebuie sa prezinte un test COVID negativ la intrarea in Norvegia si sa stea 10 zile in carantina

Documentul care atesta rezultatul negativ trebuie sa fie redactat in limbile engleza, franceza, germana, norvegiana, suedeza sau daneza.Lipsa testului negativ poate atrage refuzul intrarii pe teritoriul norvegian, precizeaza MAE.Suplimentar fata de obligatia de a prezenta la intrarea pe teritoriul Regatului Norvegiei un test molecular tip PCR sau antigen negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii, toate persoanele care sosesc din zone rosii sunt obligate sa stea 10 zile in carantina.In cazul in care persoanele in cauza nu au asigurata o locatie pentru efectuarea carantinei (resedinta in Regatul Norvegiei sau un spatiu pus la dispozitie de catre angajatorul/ clientul pentru care desfasoara o activitate in acest stat), acestea vor efectua carantina la o unitate hoteliera desemnata in acest scop. Autoritatile norvegiene au informat ca obligativitatea efectuarii carantinei la o unitate hoteliera se aplica inclusiv membrilor de familie ai cetatenilor norvegieni care sosesc in acest stat in scop de vizita.Sunt exceptate de la obligativitatea prezentarii unui test negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea pe teritoriul Regatului Norvegiei urmatoarele categorii:- cetatenii norvegieni si persoanele cu resedinta in Regatul Norvegiei;- persoanele aflate in tranzit;- cetatenii straini care sosesc in mod regulat in Regatul Norvegiei din Regatul Suediei sau din Republica Finlanda pentru a desfasura activitati lucrative sau pentru studii, cu exceptia personalului medical care a avut o sedere mai mare de 7 zile in afara Regatului Norvegiei;- cetatenii straini care isi desfasoara activitatea in domenii considerate critice pe teritoriul Norvegiei;- solicitantii de azil si refugiatii;- cetatenii straini cu permis de sedere pentru membru de familie;- personalul diplomatic si consular acreditat in Regatul Norvegiei;- cetateni straini invitati de autoritatile norvegiene sa participe la negocieri internationale si alti cetateni straini care fac parte din delegatii care sosesc in Regatul Norvegiei in conformitate cu obligatiile internationale;- personalul militarMAE reitereaza recomandarea adresata cetatenilor romani de a se informa temeinic anterior deplasarii in strainatate si de a respecta cu strictete masurile adoptate in contextul pandemiei de COVID-19.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Oslo +47 22 561237, +47 22 446951, +47 22 556832 si +47 22 558227, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate si preluate de operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice +47 99 153137.MAE recomanda consultarea paginilor de internet www.mae.ro/node/51923, oslo.mae.ro si www.mae.ro.