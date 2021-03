Ministrul grec al Turismului: "Romanii vor putea calatori in Grecia de la mijlocul lunii aprilie". Conditiile impuse de autoritatile de la Atena

"Romania este prima tara pe care o vizitam dupa finalizarea planului de deschidere a sezonului. Avem un plan integrat si vrem sa aratam ca se poate face turism si in conditii de pandemie, iar turistii sa aiba o experienta frumoasa si sa fie in siguranta, ei si ceilalti", a spus ministrul grec.El a aratat ca, pentru a intra in Grecia, turistii trebuie sa indeplineasca una dintre cele trei conditii : fie sa prezinte un test negativ, fie dovada vaccinarii, fie sa fi trecut prin boala si sa prezinte un test de anticorpi.De asemenea, turistii pot fi testati aleatoriu la granita cu teste rapide, iar cei testati pozitiv vor sta in carantina intr-un hotel din Grecia, costurile de cazare fiind acoperite de partea greaca.La fel ca anul trecut, copiii sub 10 ani nu necesita testare."Ne dorim ca UE sa faca proceduri foarte rapide pentru a dezvolta si a emite certificatul verde de sanatate, dar pana atunci purtam discutii tehnice cu ministrul roman al Turismului sa acceptam certificatele emise de statul roman, care sa fie si in limba engleza", a aratat Theocharis.Potrivit acestuia, dupa finalizarea vaccinarii populatiei vulnerabile, in Grecia va fi vaccinat si personalul din turism."Grecia va fi deschisa turismului din 14 mai, dar pentru turistii din UE si Romania se va deschide din aprilie, inaintea sarbatorilor de Paste , stiind ca tara noastra este o destinatie foarte populara pentru petrecerea sarbatorilor pascale", a precizat oficialul de la Atena.Intrebat care vor fi conditiile in care romanii vor calatorii in Grecia pana ce UE va aproba emiterea certificatului digital, el a raspuns ca acest lucru va fi stabilit impreuna cu omologul sau, Claudiu Nasui, cu care se va intalni vineri."Tara noastra a propus la nivelul UE certificatul inca din ianuarie si iata ca mai multe tari doresc asta. Acum este timpul ca tarile sa sprijine aprobarea si emiterea acestor certificate. Intre timp, scopul vizitei mele aici este sa acceptam un acord intre cele doua tari. Sunt convins ca vom rezolva aceste probleme tehnice impreuna cu omologul meu", a aratat ministrul Turismului din Grecia.El a mai spus ca, in urma discutiilor cu hotelierii, acestia s-au angajat sa ofere servicii suplimentare in contul sumelor cheltuite de turisti pentru testele Covid."Turistii romani sunt foarte, foarte importanti pentru noi. Nu neaparat din perspectiva economica, ci si pentru ca intre cele doua tari exista legaturi stranse, istorice si vrem sa avem granitele deschise pentru a mentine legaturile intre cele doua tari", a mai aratat Theocharis.Potrivit acestuia, moto-ul acestui sezon este "Tot ce vrei este Grecia"."Tot ce are nevoie inima voastra si doreste o sa gasiti in Grecia: istorie, orase moderne, cultura, distractie, mancare buna, peisaje, schi, brazi, insule mici, plaje ascunse, locuri superbe, cazare de lux si campinguri. O sa gasiti zambete peste tot, o primire calduroasa, oamenii va indragesc foarte mult, o sa aveti amintiri si experiente frumoase si o sa va incarcati bateriile, lucru atat de necesar pentru aceasta perioada din care trecem", a subliniat ministrul grec.