Paradoxul romanilor: cred ca vaccinurile sunt singura modalitate de depasire a pandemiei, dar nu merg sa se imunizeze

Perceptiile romanilor in noul context pandemic european si global* 57% dintre romani se declara nemultumiti de masurile luatein vederea combaterii pandemiei de coronavirus de catreGuvernul Romaniei.* Despre Uniunea Europeana si masurile luate de aceasta in luptacontra pandemiei, 57% dintre romani se declara multumiti pesubiect (cu 14pp peste media UE27: 43%)* Prioritatea Uniunii in raspunsul sau la pandemie ar trebui sa fie, inopinia romanilor, dezvoltarea unei politici europene desanatate (RO: 29%, UE27: 27%), iar in opinia europenilor,asigurarea accesului rapid la vaccinuri sigure si eficientepentru toti cetatenii UE (UE27: 36%, RO: 24%).* Planul de redresare NextGenerationEU este considerateficient de doar 60% dintre romani (chiar daca cifra este cu 5pppeste media UE27: 55%).Perceptiile romanilor in noul context pandemic european si global* Din punct de vedere al disponibilitatii pentru a fi vaccinati, romanii declara caar face acest lucru mai degraba mai tarziu (36%) sau candva in cursul anului2021 (23%). 45% dintre europeni isi doresc sa se vaccineze cat mai curandposibil sau au facut-o deja.