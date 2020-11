Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin: Nu am spus ca voi concedia 500 de angajati. Vom diminua posturile in mod substantial. Pleaca 5, vin cel mult 3

"Nu am spus ca voi concedia 500 de angajati, dar restructuram. Eu nu am dat niciun numar, nu stiu de unde a aparut acest numar. Lucram la o organigrama in care vom diminua posturile in mod substantial", a declarat Romeo Dunca pentru Ziare.com. Presa locala scria ca Dunca vrea sa dea afara 500 de angajati pentru a face o economie de 600.000 de euro pe luna, la bugetul judetean.Edilul anunta, intr-o postare recenta pe Facebook , ca sapte persoane au plecat deja din administratie si doar una a fost angajata, iar regula va fi "pleaca cinci, vin cel mult trei"."Un alt lucru important de stiut! Schema de personal va fi redusa substantial. Pana acum din sistem au plecat 7 si am facut o singura angajare. Organigrama va fi supusa votului la prima sedinta dar pana atunci si dupa aceea, regula e urmatoarea. Pleaca 5 vin cel mult 3", a transmis liberalul.https://www.facebook.com/romeo.dunca.9/posts/2765186723753735Intrebat despre regula "Pleaca cinci, vin cel mult 3", Dunca a explicat ca va ramane la acest principiu. "Da, aceasta va fi regula, poate vor fi doi sau trei, dar nu patru", a precizat presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin.