Rusii fug de imunizare cu vaccinul Sputnik V. Vladimir Putin: "Sunt la fel de sigure ca o pusca de asalt Kalasnikov"

Numarul celor care vor sa se vaccineze a scazut

Rusilor nu le este teama de boala

Concret, 62% din rusi nu vor sa se imunizeze cu serul amintit , in ciuda faptului ca presedintele Vladimir Putin il prezinta ca fiind cel mai sigur, modern si eficient produs de pe piata.Astfel, rezultatele arata ca rusii sunt sceptici cu privire la vaccinul produs la ei in tara.Potrivit Levada, un sfert dintre respondenti (26%) sunt dispusi sa se vaccineze, mai putin decat procentul de 30% din februarie.Sondajul arata o discrepanta importanta intre categoriile de varsta, doar 12% dintre rusii cu varste intre 18-24 de ani spunand ca sunt gata sa se vaccineze, comparativ cu 37% in randul celor peste 55 de ani.Un procent de 10% au spus ca s-au vaccinat.Peste jumatate dintre rusi (56%) afirma ca nu le este teama ca s-ar putea imbolnavi de Covid-19, o crestere importanta fata de cei 34% care ziceau acelasi lucru anul trecut.Sondajul Levada a fost facut pe 1.614 respondenti din 50 de regiuni intre 22 si 28 aprilie.Presedintele Vladimir Putin a declarat, joia trecuta, ca vaccinurile rusesti "sunt foarte moderne si fara dubiu cele mai de incredere si sigure de astazi"."Dupa cum a spus un expert european, sunt la fel de sigure ca o pusca de asalt Kalasnikov. Cred ca are cu siguranta dreptate", a adaugat presedintele rus.