S-a incheiat sezonul gripal. Doar patru cazuri au fost diagnosticate in aceasta iarna. Cum s-a ajuns in situatia asta

Spre comparatie, in saptamana 20 din sezonul gripal 2019/2020 au fost inregistrate 2.417 cazuri de gripa , 63 de persoane decedand in urma infectiei cu tulpinile dominante de virus gripal.Concret, in ultima raportare a INSP din acest an se arata ca numarul total de infectii respiratorii acute a fost de 46.140, cu 43% mai mic comparativ cu cel inregistrat in sezonul precedent, respectiv 81.831 de cazuri.De la debutul sezonului gripal, din toamna anului trecut, tulpinile dominante au fost AH1, A si B, se arata in acelasi document.Specialistii din sistem spun ca exista cateva motive pentru care diferentele sunt atat de mari. In primul rand, e vorba de masurile de protectie anti COVID-19 care au fost luate de romani masca fiind esentiala pentru limitarea raspandirii virusului gripal , pe langa limitarea raspandirii COVID-19.Mai mult, faptul ca scoala nu s-a desfasurat in format fizic in lunile de iarna a contat, de asemenea, in reducerea spre zero a cazurilor de gripa.Exista, totusi, si o explicatie legata de suspiciunea de COVID la orice infectie respiratorie, afirma medici din sistemul de urgenta."Acum, orice viroza te duce cu gandul la COVID-19 si oamenii doresc consult si testare, macar un test rapid pe care il face personalul medical. Si atunci, au crescut foarte mult solicitarile tocmai pentru acest consult si testare. Si cazurile nu au mai fost vazute ca gripa", au explicat oficiali din sistem pentru Ziare.com.De cealalta parte, vaccinarea antigripala a avut un efect pozitiv. In plus, anul trecut au fost achizitionate 3 milioane de doze de vaccin antigripal prin programul derulat de Ministerul Sanatatii.Dintre acestea, au fost folosite pana in prezent 2.382.287 de doze, in conditiile in care in sezonul gripal 2019/2010, cand Ministerul Sanatatii a achizitonat un numar de 1,5 milioane de doze au fost vaccinate 1,5 milioane de persoane aflate in categoriile de risc, respectiv bolnavi cronici, gravide, persoane trecute de 65 de ani, copii si personal medical.