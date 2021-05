Hranirea porumbeilor pe domeniul public, interzisa la Timisoara. Ce amenzi poate aplica politia locala

Proiectul a fost initiat de consilierii locali ai USR PLUS, Rodica Militaru si Razvan Stana.Potrivit acestuia, cei care hranesc porumbeii pe domeniul public, in Timisoara, risca o amenda cuprinsa intre 100 si 200 de lei. Nu a fost stabilit, insa, cum va aplica Politia Locala aceste amenzi, mai ales ca in majoritatea cazurilor copiii sunt cei care hranesc porumbeii in centrul orasului.De asemenea, consilierii locali din Timisoara au aprobat ca pisicile si cainii sa poata fi transportati cu tramvaie, autobuze sau troleibuze.Totodata, conform noului regulament aprobat, detinatorii de animale de companie de la blocuri, nu mai au nevoie de acceptul vecinilor pentru a creste un caine sau o pisica in apartament. Initiatorii acestui proiect au propus initial sa fie interzisa hranirea porumbeilor si a tuturor animalelor pe domeniul public. Ulterior, s-a revenit asupra deciziei, care a fost limitata doar la interzicerea hranirii porumbeilor. Astfel cainii si pisicile ori alte animale vor putea primi mancare pe domeniul public.