Un barbat si-a injunghiat sotia, apoi s-a aruncat pe fereastra de la etajul patru al blocului in care locuia

Echipajul medical ajuns la fata locului a constatat decesul barbatului, iar femeia a fost transportata la spital cu mai multe plagi."Politistii au fost sesizati prin 112 despre un scandal in familie, intr-un imobil (apartament de bloc) de pe raza municipiului Arad. S-a stabilit ca un barbat de 39 de ani si-ar fi atacat sotia cu un cutit, dupa care s-ar fi aruncat de la etajul 4 al blocului", transmite IPJ Arad. Echipajul medical sosit la fata locului a constatat decesul barbatului , femeia fiind transportata la spital."Din primele verificari, intre cei doi soti nu era cunoscuta o stare conflictuala, incidentul fiiind cauzat de un conflict spontan", mai transmite IPJ Arad.Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean Arad, femeia are plagi multiple prin taiere, este constienta si in curs de investigare. Politistii vor continua cercetarile pentru a stabili ce anume s-a intamplat in familie si de ce s-a ajuns la violenta.