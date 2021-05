S-au oprit lucrarile pe autostrada A2. Drumul spre litoral in aceasta vara nu va mai fi intrerupt de santiere

"De astazi, si toata vara, vom circula pe autostrada A2 de la Bucuresti la Constanta fara santiere.Asa cum am stabilit cu compania de drumuri, toate devierile de trafic de pe A2 au fost incheiate inainte de sezonul estival. La podul de la Cernavoda, lucrarile ample de reabilitare au inceput in martie. Constructorul s-a mobilizat corespunzator si a respectat termenul de redare in trafic asa cum am convenit. Lucrarile pe partea carosabila vor fi reluate in toamna", a postat Catalin Drula pe Facebook.