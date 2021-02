"Sa fie lumina": Cum a fost acoperit calugarul Sebastian Jitaru, acuzat de procurori ca a violat mai multi baieti, timp de 10 ani

Realitatea de la Husi

Povestea lui Paul, un alt elev al seminarului abuzat

Paul avea 15 ani la acel moment

"Intr-o zi, elevul Bogdan din clasa a X-a merge sa se spovedeasca la insusi episcopul Corneliu, care-i era si profesor la Seminarul Teologic "Ioan Gura de Aur" de la Husi. Ii povesteste cum a fost violat de calugarul Sebastian Jitaru in chilia acestuia de la Episcopie. "Ce jigodie, ce handicapat!", se indigneaza episcopul, conform rechizitoriului din dosarul abuzurilor sexuale de la Husi. Dar imediat episcopul continua: ii spune elevului sa stea linistit, sa-si vada de scoala, ca poate, daca se insoara, il face diacon si ii da o parohie buna.Niciodata episcopul Corneliu nu a anuntat parintii elevului despre abuz. Nu l-a sfatuit pe elev sa discute cu parintii sau sa mearga la politie. Nu l-a dat afara din Episcopia Husilor pe calugarul Jitaru, desi ar fi putut sa o faca in orice moment.Nu a facut niciunul dintre aceste lucruri pentru ca abuzatorul Jitaru avea la mana imagini video in care Preasfintitul Corneliu abuza la randul lui un elev de seminar.Abuzatorii se acopereau intre ei. Si au facut-o timp de zece ani. Zece ani in care alti elevi au fost pe rand agresati si violati", descriu jurnalistii de la "Sa fie Lumina" drama prin care un alt elev al Seminatului Teologic de la Husi a trecut. Drama prin care atati elevi ai seminatului teologic au trecut timp de zece ani nu e greu de inteles mai ales atunci cand incercam sa intelegem cu empatie contextul in care se gaseau acesti tineri."Imagineaza-ti ca ai 14-15 ani. Esti un copil care merge la seminar pentru ca te simti apropiat de biserica si vrei sa urmezi aceasta cale. Vii dintr-o familie modesta, pentru care intrarea ta la seminar e o realizare. Te-a crescut doar mama, sau poate te-au crescut doar bunicii, pentru ca parintii erau plecati la munca in strainatate.La seminar viata nu e usoara. Programul e draconic, presiunea e mare, iar unii profesori recurg chiar la ceea ce poate trece drept abuz emotional. Dar, la un moment dat, cunosti un calugar care glumeste cu tine, caruia ii pasa de cum te simti, te sustine chiar financiar cand parintii tai nu pot. Intr-o zi, insa, acest calugar incepe sa te atinga, apoi sa te dezbrace. Intr-o alta zi iti face sex oral, iar intr-o alta te penetreaza anal.Omul care ti-a fost pe rand prieten, duhovnic, parinte devine abuzatorul tau. Cui sa-i spui? Parintilor? Nu ar crede o iota. Ar spune ca inventezi, ca sa scapi de seminar, pentru ca sigur esti lenes si nu vrei sa inveti. Profesorilor? Care profesori? Cei pe care calugarul pare sa-i joace pe degete? Te-ar intreba de ce te-ai dus, de ce ai stat. Colegilor? Ar spune ca te-ai dus pentru ca ai vrut sa obtii niste avantaje. Doar stie tot seminarul ca asa merg lucrurile!Si pana la urma, ajungi sa te intrebi chiar tu: oare mi-a placut? Incerci sa intelegi cum a fost posibil asa ceva. In minte ai icoana de pe perete si calugarul in haina preoteasca care-ti face sex oral si insista sa ejaculezi in gura lui.Asa ca sfarsesti prin a nu spune nimic. Ai 15 ani si te rogi sa inchei seminarul si sa pleci", se arata in ancheta celor de la Sa fie lumina. Pe Paul, calugarul Jitaru l-a agresat, abuzat si violat timp de doi ani, din mai 2015 pana in iunie 2017. Din 2016, Jitaru era deja arhimandrit, rang monahal superior obtinut prin insasi decizia Sfantului Sinod al BOR. Era mai puternic decat oricand.La momentul in care l-a cunoscut pe Paul, Jitaru isi perfectionase deja metoda. A pus ochii pe Paul din clasa a IX-a. Jitaru era amuzant, prietenos, facea glume. Era o prezenta diferita pentru elevi, iar ei apreciau asta. In plus, ii intreba mereu daca au nevoie de ceva sau ii ajuta cu sume de bani sau alimente pe cei mai saraci.Cand Paul a ajuns in clasa a X-a, Jitaru ii era deja un prieten apropiat. Asa ca, atunci cand acesta l-a rugat sa mearga cu el cu masina sa rezolve niste treburi, nu i s-a parut nimic suspect.In timpul calatoriei, Jitaru l-a intrebat daca si-a inceput viata sexuala si daca ii plac fetele. In acest timp, Jitaru il mangaia pe picior. Apoi i-a desfacut fermoarul la pantaloni. Paul i-a cerut sa se opreasca: Stati, parinte, nu!Jitaru s-a oprit, dar a tras pe dreapta si i-a cerut baiatului sa-si scoata penisul si sa i-l arate. I-a spus ca vrea sa vada cat e de mare, pentru ca, daca vrea sa mearga la fete, trebuie sa aiba si cu ce.Coplesit de frica, Paul a incercat sa i se opuna, insa Jitaru il strangea de mana cu care opunea rezistenta. Pentru ca era speriat, agitat si se zbatea, Jitaru s-a oprit atunci.Calugarul nu s-a descurajat. Si-a continuat planul. Mai intai i-a inoculat baiatului ideea ca el este un personaj influent, puternic, ca el este de fapt seful care, cu un simplu telefon, rezolva orice situatie. Dupa care a inceput sa-l tot cheme in chilia sa, sub diferite pretexte. Din momentul in care Paul intra in chilie, Jitaru incuia usa.Expertiza psihologica de la dosar arata ca Paul prezinta simptomatologie cronica. Desi s-a opus la primul abuz sexual, din cauza sentimentelor de neajutorare, frica, rusine, pana la urma copilul a cedat abuzurilor sexuale ce au urmat.In cazul lui Paul, abuzul sexual consta in mangaieri, masturbare si sex oral, dar si penetrare anala. Prin constrangere fizica si psihica, cu o frecventa de cel putin o data - de doua ori pe saptamana, inclusiv in vacantele scolare, arata rechizitoriul.Odata a sunat-o pe mama baiatului si i-a spus ca are nevoie de Paul pentru a-l ajuta la diverse treburi. Nestiind nimic de abuz, femeia i-a cerut imperativ baiatului sa-l ajute pe "preacuvios", impingandu-si, fara sa stie, copilul in bratele abuzatorului.La dosar e consemnata si marturia mamei, care povesteste cum, intr-o iarna, s-a trezit la poarta cu Jitaru. Venise sa-l ia pe Paul la o ferma de porci. Desi era o ora tarzie, femeia l-a indemnat pe Paul sa plece, caci ce i s-ar fi putut intampla langa un om al Domnului?"Ma gandeam ca popa e un om bun, omenos." (mama lui Paul, in ancheta).In acea seara, Jitaru l-a dus pe Paul pe un deal."A oprit masina, a stins luminile autoturismului, l-a dezbracat in partea de jos, l-a fortat sa se aplece peste capota masinii si, dupa ce l-a dat cu gel lubrifiant, l-a penetrat anal, in timp ce ii repeta sa stea si sa taca", arata rechizitoriul.