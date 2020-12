Cum se lafaiau in bani sefii de la Protectia Copilului, iar angajatii nu erau platiti cu lunile

Directoarea Protectiei Copilului Bacau nu mai are voie sa ocupe functii publice

La finalul lunii noiembrie, premierul de la acea vreme, Ludovic Orban , anunta o situatie "fara precedent", intrucat in 30 de judete presedintii consiliilor judetene reclamau ca nu mai au bani pentru plata salariilor angajatilor din Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC). Guvernul a alocat fonduri pentru plata salariilor pentru luna octombrie, urmand a face o analiza pentru lunile noiembrie si decembrie.Vicepresedinta organizatiei judetene de femei PSD Bacau,, conduce Protectia Copilului din Bacau din primavara anului 2017. Ea lucreaza de peste 15 ani in cadrul DGASPC Bacau.Sub conducerea ei, institutia s-a confruntat cu mai multe proteste din partea angajatilor, anul acesta, cand au fost cumparate sapte masini in valoare totala de 650.000 de lei.Titaru a fost condamnata definitiv pentru fals in declaratii de Curtea de Apel Bacau, in octombrie 2020, primind o amenda penala in valoare de 5.700 de lei, dupa ce a omis sa declare la notar o locuinta personala in municipiul Bacau, pentru a obtine una ANL. Teoretic, directoarea DGASPC nu are voie sa mai ocupe functii publice, scrie Ziarul de Bacau Titaru a castigat, anul trecut, un salariu de 121.000 de lei, indemnizatii de circa 6.600 de lei, iar din cursuri a mai incasat 6.400 de lei. In total, directoarei i-a fost virata in conturi suma de 134.000 de lei. Daniela Titaru are doua apartamente in Bacau si datorii de peste 200.000 de lei.Titaru are o licenta in administrarea afacerilor, obtinuta de la Universitatea Tehnica "Grigore Asachi" din Iasi, o licenta in terapia ocupationala, de la Universitatea din Bacau si una in asistenta sociala, de la Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj Napoca.este directoare generala a DGASPC Neamt, unde peste 100 de angajati au protestat la finalul lunii octombrie, pentru ca nu le-au fost platite salariile si stimulentul COVID-19 stabilit prin lege.Cristina Pavaluta a fost declarata incompatibila in functie in noiembrie 2015, dupa ce inspectorii ANI au stabilit ca, in perioada 22 aprilie 2013 - 28 ianuarie 2015, ea a detinut, simultan cu functia publica de Director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt, si functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. PARKING S.A., societate unde Consiliul Local din Piatra Neamt este majoritar, scrie Mesagerul de Neamt In ultimii 28 de ani, Pavaluta a lucrat la Consiliul Judetean Neamt si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt. Facultatea de Psihologie de la Universitatea "Titu Maiorescu" a terminat-o in 2012, anul in care s-a terminat si primul mandat de trei ani ca directoare generala a DGASPC, institutie unde a inceput sa lucreze pe postul de contabil sef, in 1998.Pavaluta are un masterat in managementul public, obtinut de la Academia de Studii Economice din Bucuresti si o licenta in contabilitate, de la Facultatea de Stiinte Economice din Iasi.Pavaluta a incasat anul trecut de la DGASPC peste 109.000 de lei. Veniturile sale au crescut cu putin peste 3.000 de lei. Pavaluta detine un apartament, un autoturism, iar in banci are peste 72.000 de lei si aproape 7.600 de euro.Si la DGASPC Iasi sunt probleme cu banii: salariile au intarziat in luna decembrie, asistentii maternali si personalul din centrele rezidentiale au primit doar jumatate din norma de hrana.La conducerea institutiei se afla, care a obtinut, anul trecut, pentru administrarea institutiei, suma de 107.000 de lei. Florin si Carmen Ion detin cota parte dintr-un teren, un apartament si doua case si datorii de peste 140.000 de euro la banci.Gabriela Schmutzer, sefa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului(DGASPC) Sector 6, lucreaza la institutii publice din Sectorul 6 de circa 19 ani.Sub conducerea, Protectia Copilului Sector 6 a oferit cadouri de protocol de peste 800 de lei, in luna aprilie, cu ocazia Pastelui. Institutia a fost pusa la zid pentru ca a risipit banii pe pachetele cu delicatese in conditiile in care mai multi angajati au actionat in judecata pentru ca nu le-au fost achitate weekendurile muncite si sporurile pentru pericol.Din 2005, Schmutzer a ocupat pozitia de director general adjunct si a fost sefa Directiei Economice. In perioada 2003-2005 a fost director executiv adjunct in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Sector 6. Anterior, a fost director economic al Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sector 6. Anterior, a lucrat ca economist in mai multe companii private.Schmutzer a absolvit Facultatea de Comert a Academiei de Studii Economice si Facultatea de Administratie din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative. Ea are o diploma de master in Management si legislatie in industrie, administratie si servicii si una de doctorat in Stiintele Apararii si Informatiei de la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" din Bucuresti.Schmutzer a incasat anul trecut 164.360 de lei pentru functia de conducere din DGASPC. Activitatile din proiecte europene i-au adus 93.468 de lei. Astfel, in 2019 a castigat peste 250.000 de lei. In declaratia de avere, Gabriela Schmutzer a trecut terenul agricol de pe numele sotului, cele doua autoturisme, banii din banci, in valoare de 80.000 de lei si datoriile care se ridica la peste 210.000 de lei.