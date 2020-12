Afacerea gunoaielor de milioane de euro din Capitala. Cine face salubrizarea si cine sunt afaceristii din spatele companiilor abonate la contracte cu statul

Primaria Sectorului 1 vs. Romprest

Supercom strange gunoiul in Sectorul 2

Primaria Sectorului 3 are propriul serviciu

Sectorul 4, contract cu firma lui Prigoana

Salubrizare Fapte 5, infiintata de Daniel Florea

Urban, contracte in Sectorul 6

In Sectorul 1, compania Romprest Service furnizeaza serviciile de salubrizare. Scandalul cu Romprest a inceput la finalul lunii noiembrie a acestui an, dupa ce Clotilde Armand a fost numita primar al Sectorului 1., prestatorul serviciului de salubrizare, a anuntat ca nu mai ridica depozitele necontrolate de deseuri, adica tot ce arunca oamenii pe strada, la intamplare, de la mobila, cutii, electrocasnice sau gunoi menajer (desi o zi pe saptamana acestea se ridica gratuit), deoarece Primaria Sectorului 1 nu a mai platit de patru luni facturile. Romprest sustine ca zilnic ar trebuie ridicate circa 70 de tone de deseuri din depozite necontrolate.In schimb, Clotilde Armand acuza Romprest ca emite facturi la suprapret catre primarie, care ar fi nelegale. Pentru ca facturile nu sunt intocmite corect, Primaria sustine ca nu le poate plati. In plus, nici in rectificarile bugetare votate de vechea administratie, condusa de Dan Tudorache , nu au fost prevazuti banii necesari pentru plata serviciilor Romprest, care se ridica la un total de 320 de milioane de euro. In buget este, insa, prevazuta doar suma de 210 milioane de lei. Pana la ora publicarii acestui articol, Primaria a platit doar 189 de milioane de lei.Pentru ca banii cheltuiti pe serviciile de salubritate reprezinta o cota prea mare din bugetul local, Armand a anuntat vineri, 4 decembrie, ca va pune in dezbatere publica un proiect privind pretul salubrizarii pentru agenti economici, explicand ca nu e normal ca "cel care presteaza serviciile si are monopol" sa stabileasca costurile acestui serviciu.Romprest este unul dintre cei mai mari operatori de salubritate din Romania a fost infiintat in anul 2001. In prezent, este detinut de mai multe companii, printre care firma canadiana Detaco (42,6%), Europrest Invest (30%), Premium Management Team (13,7%) si Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (10%) si firma americana Firstcom (3,5%). Euroinvest a ajuns la o participatie de 30% dupa ce, care detine mai multe active media, inclusiv Cancan, ProSport, Gandul, si-a vandut pachetul de 13,7% pe care il detinea la Romprest Services, potrivit presei economice. Valache Orlando, administrator al Cancan TV, este membru in Consiliul de Administratie al Romprest.Avand circa 2.600 de angajati , compania are o cifra de afaceri de 241 de milioane de lei si un profit de 23,7 milioane de lei, o crestere de 100% fata de anul anterior.are contract cu Primaria Sectorului 2 pentru servicii de salubritate de mai bine de 20 de ani. Anul acesta, banii pentru salubritate au fost cheltuiti in primele zece luni ale anului, iar bugetul pentru adunarea gunoaielor s-a terminat la 31 octombrie, sustine primarul Radu Mihaiu . La rectificarea bugetara aprobata in noiembrie, primaria a suplimentat bugetul pentru serviciile de salubritate cu suma de 12,8 milioane de lei.Radu Mihaiu, contestatar al companiei Supercom, a motivat decizia prin faptul ca nu avea cum sa lase gunoiul pe strazi : "Mai avem 2 luni din an. Nu aveam cum sa las gunoiul neridicat"."Mizeria din sector este efectul direct al Coruptiei. Se stie ca operatorul de salubritate, Supercom, este o firma de partid, prietena de decenii cu UNPR si PSD . In ultimii 20 de ani, are monopol in Sectorul 2. Fiecare primar ce s-a perindat la conducerea administratiei, a mostenit si intretinut insurubarea Supercom la bugetul local. Actualii alesi PSD au ocolit legea cat au putut de mult. Au amanat peste termenul legal impus de Instanta demararea licitatiei pentru desemnarea unui nou furnizor de astfel de servicii, au facut eforturi colosale in Consiliul Local pentru a-i asigura monopolul si pentru urmatorii 20 de ani. Prin infama taxa de habitat, au transformat primaria sectorului 2 in colector de bani pentru Supercom", scria Mihaiu pe 13 septembrie, inainte de a fi ales primar.Supercom, infiintata in 1993, are aproape 1.900 de angajati, o cifra de afaceri de 219,8 milioane de lei si un profit de 8,5 milioane de lei, in crestere de circa 160% fata de anul trecut.Operatorul de salubritate abonat la Sectorul 2 este controlat de, prin Ilie Ionel Ciuclea (53%), fost senator PSD in legislatura 2004-2008 si fost presedinte UNPR, Georgescu Roxana Magdalena Ciuclea (5,6%), Maria Cristina Ciuclea (5,6%) si Paula Ciuclea (5,6%). Familia Bubu detine si are parti din companie, prin Florina (14,9) si Gheroghe Valentin Bubu (14,9%).Directia Generala de Salubritate Sector 3 a fost inregistrata anul trecut, in luna februarie, ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 3, in vederea prestarii serviciului public de salubrizare in Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.colecteaza deseurile, curata domeniile publice si spatiile verzi si deszapezeste.Locuitorii sectorului 3, persoane fizice si asociatii de proprietari, platesc o taxa de 6 lei/persoana/luna, TVA inclus, pentru colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare.este primarul Sectorului 3, el castigand un nou mandat la alegerile locale din septembrie 2020.Primaria Sectorului 4 a incheiat in anul 2017 un acord-cadru cu, firma controlata de fostul deputat Silviu Prigoana , pentru servicii de salubrizare si deszapezire. Astfel, in ultimii trei ani, s-au semnat 15 contracte subsecvente. Cel mai recent, in luna octombrie a acestui an, pentru suma de 8,7 milioane de lei. Contractul anterior a fost incheiat in luna august 2020, pentru suma de 18,4 milioane de lei, potrivit Sistemului Electronic de Achizitii Publice. Rosal Grup este o companie infiintata in 1994, controlata de. In prezent, ca actionari figureaza Silviu Vasile Prigoana, fost deputat in Parlamentul Romaniei in legislatura 2008-2012 si unul dintre avocatii companiei, Dan Gaman (30%), alaturi de Cristian Mihalache (20%) si Gheorghe Minea (10%).In 2018, cand au fost transmise ultimele date de Rosal Grup catre Ministerul Finantelor, compania avea circa 1.800 de angajati, o cifra de afaceri de peste 219 milioane de lei si o pierdere de 47,7 milioane de lei.In noiembrie 2019, Consiliul Local al Sectorului 5 a infiintat societatea Salubrizare Fapte 5, avand ca obiect serviciile de salubrizare. Consiliul detine 99% din capitalul social, iar Administratia Domeniului Public Sector 5, 1%.La scurt timp dupa ce a castigat alegerile locale, Cristian Popescu Piedone anunta ca este nemultumit de organizarea serviciilor de salubritate si va face un audit pentru informatii exacte, fiind dispus sa organizeze o"De-a rasu'-plansu' in Sectorul 5! Situatia privind salubrizarea din Sectorul 5 ar fi de ras, daca n-ar fi de plans. Sunt atat de multe firme implicate in bugetul public de salubritate, incat s-a ajuns ca unii sa stranga gunoiul, altii sa il incarce si o alta societate sa il transporte. Imediat ce voi depune juramantul voi cere un audit si in aceasta privinta. Vom face si o licitatie daca va fi nevoie, pentru ca actuala situatie privind numarul mare de firme care se ocupa de salubritate este strigatoare la cer. In continuare multi cetateni ai sectorului raman cu gunoiul necolectat, pentru ca au refuzat sa faca contract cu firma de salubritate a fostului primar", scria Piedone pe Facebook pe 17 octombrie.In sectorul 6, Urban, companie aflata in, a incheiat de mai bine de 20 de ani contracte cu primaria. Insa, pe langa acest operator, mai activeaza si altii.Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu , sustine ca acest lucru genereaza un haos, iar din cauza faptului ca Urban este insolventa, Primaria va trebui sa lanseze opentru a contracta servicii de salubritate."Lucram pe un contract atribuit Urban prin 1997 sau 1999, al carui pret nu a fost actualizat de prin 2007. In acest moment, serviciul nu este delegat unui singur operator si este o nebunie. Pe teritoriul sectorului 6, fiecare are contract cu cine vrea. Sunt multe firme care presteaza servicii in sector. Este ineficient economic, aglomereaza si polueaza. Urban este in insolventa, iar Consiliul Concurentei ne obliga, in urma unui proces, sa scoatem serviciile la licitatie, ceea ce vom face, dar acest proces va mai dura. In prezent, serviciile sunt foarte proaste si sunt foarte nemultumit de ce se intampla si am maximum un an la dispozitie ca sa rezolv situatia, contractand de pe piata serviciile unui operator care poate sa faca fata", a declarat, pentru Ziare.com, primarul Ciprian Ciucu.Urban SA, societate aflata in insolventa, este controlata de, un om de afaceri care detine aproape 59% din actiuni. Georgel Ghimis are o cota parte de aproape 22% din companie, Ion Cirjan Aldescu detine 9%, iar alti actionari, circa 10%.In 2015, Florescu a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, el fiind acuzat de evaziune fiscala . Acum, procesul se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti si are termen pe 11 decembrie 2020. Alaturi de Florescu, a fost trimisa in judecata pentru evaziune si compania lui, Urban.Anul trecut, Urban raporta o cifra de afaceri de 153,6 milioane de lei si un profit de aproape 640.000 de lei, in crestere cu peste 20% fata de anul anterior. Operatorul de salubritate are 2.096 de angajati.