Locul unde se perinda multi sefi, dar nu se intampla niciodata nimic. Sanatatea - ministerul deznadejdii, cu 20 de ministri in 13 ani. Tentativele de reforma ratate pana acum

"In cateva luni nu poti pune pe picioare o politica coerenta"

Cei care conduc sunt marii feudali ai sanatatii publice

Descentralizarea, un adevarat inceput de reforma

Tragedia Colectiv si momentul de cotitura

Ultimul dintre acestia, demis din functie de premierul Florin Citu , a revenit pe pozitia pe care a mai ocupat-o in 2016, timp de cateva luni, dupa tragedia de la Colectiv.Cei din sistem avertizeaza insa ca instabilitatea isi pune amprenta foarte puternic chiar asupra sistemului, in ansamblul sau. Nu doar ca reformele trambitate de fiecare sef de la Sanatate raman pe hartie, dar oamenii care au nevoie de servicii medicale au ajuns in situatia de a se teme sa mearga in spitale."Ministrii vin si pleaca, haosul, mizeria, neputinta si debandada din sistem raman. La fel si eterna speranta ca va fi mai bine...", a scris si Oana Gheorghiu, fondatoare Daruieste Viata, pe pagina sa de Facebook "Cauzele sunt politice si indiferent ce s-ar spune, Ministerul Sanatatii e un minister important. Rau este ca exista o instabilitate. Asta observam de mult, e ministerul care a suferit cel mai mult din perspectiva asta. Au fost zeci de ministri in Romania post revolutionara, din care cel mai lung mandat a fost cel al domnului Nicolaescu, de vreo doi ani, in care s-au si facut reformele cele mai importante. Insa dincolo de acest mandat, nu cred ca a fost un mandat mai lung de un an, ceea ce este insuficient pentru a pune pe picioare o politica coerenta", a explicat pentru Ziare.com medicul Bogdan Tanase, directorul Institutului Oncologic din Bucuresti (IOB).Revenit in 2013 la carma Ministerului Sanatatii, Eugen Nicolaescu a incercat sa traseze o directie a reformei sanitare prin mutarea centrului de greutate de pe spitale pe medicina de familie si ambulatoriu. In acest fel, spunea fostul ministru, s-ar putea discuta despre inversarea piramidei serviciilor, un concept despre care se vorbeste si astazi, fiind unul dintre obiectivele contractului cadru de asistenta medicala ce urmeaza sa fie implementat in perioada urmatoare de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.O ampla reforma a incercat sa faca predecesorul lui Eugen Nicolaescu, doctorul Vasile Cepoi , actualul sef al Directiei de Sanatate Publica din Iasi si apropiat al fostului premier Victor Ponta . Cepoi a demisionat de la Ministerul Sanatatii in urma unor acuzatii de conflict de interese dar proiectul sau major in mandatul de cateva luni l-a reprezentat creionarea unei noi legi a sanatatii.Vasile Cepoi a adus in discutie necesitatea unui pachet de servicii medicale de baza, a asigurarilor facultative dar si a pachetului social de servicii medicale, acesta din urma fiind accesibil persoanelor cu venituri reduse. De asemenea, Cepoi milita pentru reforma asigurarilor de sanatate si dorea regionalizarea caselor de asigurari de sanatate prin reducerea celor 42 de institutii la 12, la nivel national. Cea mai mare opozitie a venit chiar din interiorul sistemului. Si asa s-a intamplat de fiecare data cand au existat asemenea proiecte care ar fi schimbat din temelii modul de functionare al Sanatatii."Sistemul sanitar e foarte stabil. De 30 de ani nu s-a atins nimeni de el desi au fost cateva incercari. Cei care il conduc sunt in numar de 200-300, marii feudali ai sanatatii publice, care sunt transpartinici. Ca ministrul e altcineva nu conteaza, tot ei sunt cei care aloca resursele, din spate. Nu misca nimic, nu sufla nici vantul fara ca ei sa decida. Restul e un fel de joc de papusi. Ce s-a schimbat e modul in care se folosesc resursele de la nivelul caselor de sanatate. De pilda, anuntul acelor concursuri a fost un semnal de alarma pentru toata lumea, ca s-ar putea schimba ceva. Deocamdata nu s-a schimbat nimic si lumea a actionat preventiv", a declarat pentru Ziare.com expertul in politici publice Sorin Ionita, seful Expert Forum.De departe, cea mai mare reforma in sistemul medical din ultimii ani e considerata descentralizarea facuta de fostul ministru Attila Cseke in 2011. In perioada mandatului sau a fost facuta clasificarea spitalelor romanesti pe categorii, in functie de performante, proces in care au intrat 461 de unitati sanitare.Tot atunci, o parte din spitale au trecut in subordinea autoritatilor locale in timp ce altele au fost inchise, multe voci la momentul respectiv pozitionandu-se impotriva acestei decizii."Nici macar cei care au venit si nu erau medici nu au reusit sa faca nimic. Descentralizarea a fost o premisa a unei reforme, ea s-a oprit la faptul ca au fost trecute la consiliile judetene dar esential sistemul nu s-a schimbat. Pana la urma au reusit sa tina spitalele la ei in ograda. Nu a rasuflat nimic in afara. Nu face nimeni o investitie fara sa consulte feudalii", a completat Sorin Ionita.Chiar daca tragedia Colectiv a fost un moment de cotitura pentru sistemul medical din Romania, care si-a aratat slabiciunile pe deplin, reforma in Sanatate a intarziat sa apara. Sunt de notorietate iesirile publice ale fostului ministru Nicolae Banicioiu , apropiat al lui Victor Ponta, care spunea ca Romania dispune de tot ceea ce e necesar pentru a-si ingriji bolnavii.La scurt timp in locul lui Banicioiu la Sanatate a venit Patriciu Achimas-Cadariu, intr-un cabinet tehnocrat, care a demisionat in contextul scandalului dezinfectantilor produsi de HexiPharma, utilizati in foarte multe unitati medicale din Romania si care s-au dovedit a fi ineficienti, punand in pericol viata pacientilor. Vlad Voiculescu a fost cel care a venit la carma Ministerului Sanatatii, cel mai rasunator proiect al sau fiind cel legat de modificarea concursurilor pentru managerii de spitale, care urmau sa fie mai transparente si depolitizate.Dupa Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii au urmat Florian Bodog respectiv Sorina Pintea , din cadrul Partidului Social Democrat, ambii avand ulterior probleme cu legea si fiind trimisi in judecata. Reforme nu au facut nici cei doi ministri PNL , Victor Costache, respectiv Nelu Tataru. Totusi, acestia sunt, incepand de azi, sfatuitorii medicului Andrei Baciu, cel care a preluat atributiile de ministru al Sanatatii, al 20-lea, de la premierul Florin Citu, pana la numirea unui nou sef plin la carma ministerului.