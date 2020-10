Sanatatea orala pierde din importanta in contextul unei ingrijorari tot mai mari privind sanatatea generala

Sanatatea orala isi pierde din importanta

Ata dentara si apa de gura, factori importanti pentru o buna sanatate orala

Desi in contextul pandemiei actuale 67% dintre respondentii studiului demarat de Colgate isi reconsidera atitudinea fata de sanatate si 26% dintre acestia iau masuri active pentru imbunatatirea acesteia, sanatatea orala nu se bucura de aceeasi atentie. Organizatia Mondiala a Sanatatii declara ca nu ar trebui sa acordam o atentie redusa cavitatii bucale comparativ cu restul corpului, problemele orale fiind uneori legate de alte afectiuni, precum diabetul, bolile cardiovasculare, bolile respiratorii si chiar dementa..", completeaza, General Managaer, Colgate UK.Datele studiului demarat de Colgate arata ca oamenii nu sunt constienti de importanta mentinerii unei sanatati orale bune, aproape o patrime dintre respondenti (22%) recunoscand ca nu stiu legatura dintre o buna igiena orala si sanatatea generala. In acelasi timp, 26% dintre respondenti nu sunt siguri ca isi periaza corect dantura, iar 17% dintre acestia recunosc faptul ca nu stiu cat de des trebuie sa isi inlocuiasca periuta de dinti.Pentru ca cel mai important este sa impartasesti zambete, nu bacterii, Colgate a lansat o campanie pentru a-i incuraja pe europeni sa fie mai constienti de sanatatea lor orala, ca parte a unei rutine holistice de sanatate. Acestia sunt cativa pasi simpli pe care persoanele ii pot urma:1. Periajul dintilor de doua ori pe zi, pentru cel putin doua minute.2. Schimbarea periutei de dinti la cel putin 3 luni sau chiar mai des, dupa fiecare infectie.3. Folosirea unei paste de dinti cu o concentratie potrivita de fluorura.Conform datelor obtinute, 56% dintre respondenti si-au schimbat cel putin o data periuta de dinti de la inceputul anului, 30% dintre acestia o singura data, in timp ce 11% nu au facut-o deloc. In plus, 1% dintre respondentii din Europa nu folosesc o periuta dentara si nu obisnuiesc sa se spele pe dinti. Cand periuta incepe sa se deterioreze si devine aspra, aceasta trebuie inlocuita. Acest lucru este necesar, deoarece dupa perierea resturilor alimentare si a placii bacteriene de pe dinti si gingii, nivelul de eficienta al perilor scade. Astfel, igiena orala este supusa unui risc mai mare. De asemenea, perii deteriorati pot afecta gingiile si pot creste riscul bolilor cu transmitere orala.", afirma Hannah Young, Specialistul in Igiena Dentara si Ambasador Colgate.Exista si alti factori pe care ar trebui sa-i luam in considerare atunci cand vine vorba despre imbunatatirea rutinei noastre de sanatate orala. Cercetarea a constatat ca sub un sfert dintre respondenti nu includ apa de gura (19%), in timp ce aproximativ jumatate dintre acestia (44%) nu includ ata dentara in rutina lor de zi cu zi. Este importanta folosirea atei dentare si a apei de gura, deoarece elimina bacteriile din acele zone greu accesibile. In plus, pastele de dinti si apele de gura care includ ingrediente active pot reduce acumularea placii bacteriene si nivelul microbilor din gura.