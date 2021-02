Sanitas protesteaza in fata Parlamentului Romaniei: "Sanatatea, pe un loc codas in ceea ce priveste alocarea bugetara"

Sanitas va continua protestele

"Proiectul de buget ajunge la Parlament! Acest proiect pune din nou sanatatea pe un loc codas in ceea ce priveste alocarea bugetara! Guvernul Romaniei a demonstrat ca trateaza acest sector vital cu aceeasi indiferenta cu care l-au tratat si guvernele anterioare.Solicitam parlamentarilor Romaniei, cei care vor decide forma finala a acestui buget, sa dea dovada de responsabilitate si sa modifice proiectul de buget astfel incat atat beneficiarii serviciilor de sanatate, cat si salariatii din sistem sa beneficieze de o "sanatate de calitate, la standarde europene"", potrivit unui anunt postat de Sanitas pe pagina sa de Facebook Federatia SANITAS a anuntat ca va continua seria protestelor pentru un sistem de sanatate mai bun si implicit pentru sustinerea revendicarilor membrilor de sindicat.Guvernul a aprobat, luni seara, proiectul Legii bugetului de stat pentru 2021 in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ.Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban , liderul PNL , afirma ca, dupa adoptarea in forma finala, cu avizul Consiliului Legislativ, proiectul Legii bugetului de stat va fi transmis in Parlament cel mai probabil marti.