Ancheta epidemiologica de la Scoala 28 din Capitala, unde a fost depistat un focar de infectie cu tulpina virulenta din Marea Britanie , a fost finalizata. De asemenea, scoala a fost igienizata pe 26 ianuarie, conform Roxanei Cercel, purtator de cuvant la Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB)."Revenirea se va face in functie de normele de igienizare, dupa ce se aeriseste spatiul de la substantele cu care s-a facut dezinfectia", a completat Roxana Cercel. Deschiderea scolilor depinde de situatia epidemiologica si de ce decizie va lua Comitetul pentru Situatii de Urgenta. Ei iau deciziile in privinta deschiderii scolilor, Ministerul Sanatatii (MS) nu are atributii in acest sens", au declarat oficiali din MS pentru Ziare.com.