Pandemia și criza energetică ne lasă fără sărbători de iarnă publice. Cum a furat „Grinch” Crăciunul într-un oraș din România

Amenajarea municipiului Focșani pentru sărbătorile de Crăciun are toate șansele să nu se mai întâmple în acest an, după ce aleșii locali din Consiliul Local Focșani au arătat la ultima ședință că sunt cuprinși mai mult de spiritul pandemiei.

Alertați de ravagiile pe care le face virusul în valul patru, consilierii PNL-USR l-au forțat pe primarul PSD, după discuții aprinse, să-și retragă proiectul prin care cerea alocarea sumei de 306.000 lei pentru organizarea sărbătorilor.

Acești bani ar fi fost folosiți pentru închirierea unui patinoar, un spectacol de artificii de Revelion, daruri pentru 1.000 de colindători, amenajarea orașului cu ghirlande de sărbători și alte materiale promoționale.

Reprezentanții PNL au fost cei mai categorici și au zis "pas" anul acesta sărbătorilor festive.

„Suntem în plin val patru al pandemiei, adunările publice sunt interzise. Acest val ne-a lovit puternic, în special copiii. Intenția este bună, însă momentul este prost. Nu se poate acum. Nu știu ce părinte ar permite copiilor să vină la acțiuni în spațiul public. Așa că artificii, fulare, cocarde, le amânăm pentru la anul”, s-a exprimat Victor Dumitru, liderul grupului PNL.

Viceprimarul USR a fost cel care a propus rediscutarea proiectului într-o ședință viitoare, nemulțumită fiind de alocările în exces la unele capitole bugetare, cum ar fi banii prea mulți pentru patinoar și artificii.

„Cel puțin USR nu se opune amenajării centrului orașului cu anumite instalații luminoase, însă trebuie să mai rediscutăm acest proiect. Am vorbit cu câțiva funcționari din aparatul de specialitate, cei care au elaborat acest proiect, dar nu este îndeajuns. Poate revenim cu proiectul sub altă formă, care să nu necesite punerea în pericol a copiilor. Sub forma actuală, în nici un caz nu votăm”, a spus viceprimarul Alexandra Tătaru.

Amendamentul "umanitar" al primarului

Realizând faptul că proiectul nu va trece de votul aleșilor PNL-USR, primarul PSD a gândit că va salva ceva din proiect dacă vine cu un amendament care să-i sensibilizeze pe aleși. Și anume că banii pentru darurile colindătorilor să meargă către Spitalul de Urgență, pentru achiziția de medicamente COVID-19.

„Pentru că ieri am avut discuții cu conducerea spitalului, pentru că nu au medicamente, pentru a veni în sprijinul celor care sunt în terapie intensivă propun amendament privind schimbarea unor sume de la sărbătorile de iarnă, 70.000 de lei pentru daruri colindătorilor și spectacol pirotehnic, să fie direcționați pentru spital, la achiziția de medicamente antivirale necesare tratării Covid”, a spus primarul.

În replică, celalalt viceprimar, liberala Ana Maria Dimitriu, a plusat formulând la rândul său un amendament prin care întreaga sumă propusă de sărbători, 306.000 lei, să meargă la Spital pentru medicamente. Primarul s-a folosit de dreptul de a retrage proiectul de la vot, astfel că banii pentru sărbători, necesari încheierii contractelor cu prestatorii de servicii, nu s-au mai alocat.

Consilierii au aflat între timp că spitalul nu duce lipsă de bani pentru medicamentele bolnavilor de Covid, ci că acestea nu se găsesc nici în țară, fiind criză chiar și la nivel mondial.