Sarbatori religioase - 16 mai. Povestea Sfantului Cuvios Teodor cel Sfintit

Sf. Cuv. Teodor cel Sfintit; Sfintii Cuviosi Sila, Paisie si Natan de la Sihastria PutneiDuminica a 3-a dupa PastiGreco-catoliceDuminica 3 dupa Pasti. Sf. cuv. Teodor cel Sfintit; Sf. Ioan Nepomuk; Fer. Vladimir GhikaRomano-catoliceDuminica a 7-a a PasteluiFer. Vladimir Ghika, pr. m.Sfantul Cuviosul Teodor cel Sfintit este pomenit in calendarul crestin ortodox la 16 mai.Sfantul Teodor a fost ucenic al Sfantului Pahomie cel Mare si a participat alaturi de acesta la conducerea manastirilor Tabennisi si Phbow.S-a nascut in Tebaida de Sus, din parinti crestini bogati si slaviti. La varsta de 14 ani, cand in casa parintilor sai era intinsa masa mare de praznic, fiind sarbatoarea Botezului Domnului, intelegand ca toate acelea sunt desertaciuni, s-a umilit cu sufletul si inima sa s-a ranit.A gandit atunci ca nici un folos nu are din bogatiile lumii : "Ce folos am eu din toate acestea? Sau ce voi castiga eu ticalosul, daca ma voi indulci de aceste desfatari vremelnice ale acestei vieti, lipsindu-ma de cele vesnice? Pentru ca nimeni, indulcindu-se de cele vremelnice, nu va putea sa castige slava cea vesnica" (Vietile Sfintilor).Mergand la scoala si invatand carte, in toate zilele postea pana seara. Uneori nu gusta nimic toata ziua, iar a doua zi spre seara lua putina hrana. Doi ani n-a gustat bucate scumpe si dulci, deprinzandu-se la infranarea cea desavarsita si pustniceasca. Apoi a iesit in taina din casa sa, lasandu-si parintii si s-a retras la o manastire de monahi. Auzind insa de Sfantul Pahomie, s-a dus in Tebaida pentru a-i fi ucenic.Dupa Sfantul Teodor a venit in manastire mama sa si un frate, Pafnutie. Mama Sfantului Teodor a venit pentru a-si vedea fiul care plecase de acasa fara voia parintilor. A adus cu ea si scrisori din partea ierarhilor prin care i se poruncea Sfantului Pahomie sa-i scoata fiul din obste si sa i-l dea acasa.Deci, venind ea aici a fost primita in casa de oaspeti din manastirea fecioarelor, in care se afla sora Sfantului Pahomie, si instiintandu-se ca fiul sau nu voieste nicidecum, nu numai sa se intoarca acasa, dar nici s-o vada, nu s-a mai intors nici ea acasa, ci a ramas in manastirea de fecioare, pentru ca socotea in sine: "De va voi Dumnezeu, voi vedea pe fiul meu intre sfintii parinti si imi voi dobandi sufletul pentru dansul" (Vietile Sfintilor).Cand a implinit 25 de ani, Sfantul Teodor a fost ales, de dascalul sau, ca insotitor in drumurile pe care acesta le facea la manastirile aflate sub ascultarea sa. A fost hirotonit preot la varsta de treizeci de ani.Sfantul Teodor i-a urmat Sfantului Pahomie la conducerea comunitatii monahale. A indeplinit aceasta lucrare timp de 18 ani, vizitand manastirile, rostind cateheze in fata monahilor si reamintind permanent de importanta pastrarii comuniunii. La sfarsitul vietii sale (in 368) comunitatea pahomiana numara 15 manastiri din care 3 de calugarite.* Sunt pomeniti in aceasta zi si Sfintii Cuviosi Sila, Paisie si Natan de la Sihastria Putnei. Cuviosul Sila s-a nascut in anul 1697 si a intrat din copilarie in viata monahala, la Schitul Oraseni din Botosani. In jurul anului 1714, Cuviosul Sila a venit la Sihastria Putnei. In 1753, a primit ascultarea de a purta de grija parintilor sihastri de aici, pe care a implinit-o pana in 1781.Simtind ca se apropie de trecerea din aceasta viata, Sfantul Sila s-a retras si a mai trait in aceasta lume doi ani, rabdand neputintele trupului, in rugaciune facuta cu smerenie si cu multumire. In 23 aprilie 1783, si-a dat sufletul in mainile Mantuitorului Hristos.Despre Sfantul Paisie, traditia spune ca era ca un stalp de foc, sprijinind pe toti cei din jur. El primise de la Hristos darul inainte-vederii, care, adaugandu-se la multele sale virtuti, l-au facut sa fie cunoscut si cinstit de catre toti ca un adevarat pastor. Cuviosul Paisie a plecat din aceasta lume in 16 decembrie 1784.Cuviosul Natan s-a nascut in anul 1717, in zona Pascanilor. A intrat in viata monahala la Manastirea Putna. Aici a fost hirotonit ieromonah si i s-a dat ascultarea de eclesiarh.Sfantul Natan a aratat multa osardie in cele doua ascultari pe care le-a implinit in viata monahala: cea de duhovnic si cea de copist de manuscrise si alcatuitor de pomelnice. A trecut la Domnul in 26 decembrie 1784.Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in sedinta din 6-7 iunie 2016, a hotarat canonizarea Cuviosilor Sila, Paisie si Natan, vietuitori la Putna si Sihastria Putnei, cu ziua de praznuire la 16 mai.