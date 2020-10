Sarbatori religioase - 17 octombrie. Povestea Sfantului Proroc Osea

Sf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei CriteanulGreco-catoliceSf. pf. Osea; Sf. cuv. m. Andrei din CretaRomano-catoliceSs. Ignatiu din Antiohia, ep. m.; Osea, profetSfantul Proroc Osea este pomenit in calendarul crestin ortodox la 17 octombrie.Prorocul Osea, unul dintre prorocii mici ai Vechiului Testament, a trait o viata indelungata, cu circa 800 de ani inainte de nasterea lui Hristos. Numele sau se talcuieste: mantuitor, pazitor sau umbritor.Misiunea sa profetica s-a desfasurat in vremea regilor iudei Ozia, Iotam, Ahaz si Iezechia si a regelui Ieroboam din Israel.Cartea sa profetica insumeaza paisprezece capitole si are ca subiect indepartarea poporului lui Israel de Dumnezeu si calcarea de catre israeliti a legamantului sfant prin inchinarea la idoli.A murit la adanci batraneti si a fost ingropat cu pace in pamantul sau.Tot astazi este pomenit Sfantul Cuvios Mucenic Andrei din Insula Creta, care a suferit moarte martirica la ordinul imparatului iconoclast Constantin al V-lea (741-775).In secolul al VIII-lea, Biserica a fost greu tulburata de incercarea unor imparati de a inlatura cultul icoanelor, dezlantuind persecutii extrem de dure contra clericilor si a credinciosilor care le venerau.Aceasta prigoana se numeste iconoclasm (distrugerea icoanelor) sau iconomahie (lupta contra icoanelor).Sfantul Andrei, afland de persecutia pornita impotriva crestinilor care aparau sfintele icoane, a parasit manastirea sa si in timp ce imparatul se afla in zi de sarbatoare la Manastirea Mamant, a iesit inaintea acestuia si l-a mustrat pentru chinurile la care ii supunea pe crestini.A fost intemnitat imediat si a fost adus de doua ori inaintea imparatului, care a incercat prin tortura sa il faca sa apostazieze de la dreapta credinta.Pentru apararea adevarului, Sfantul Mucenic Andrei Criteanul a fost osandit la moarte si, in timp ce era tarat prin oras pana la locul primirii sentintei, un eretic i-a taiat picioarele cu o secure, iar Sfantul Cuvios Mucenic Andrei a murit pe loc. (sursa: vol. "Vietile Sfintilor"; "Istoria Bisericeasca Universala", vol. 1, Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortdoxe Romane, 1987)