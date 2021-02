Sarbatori religioase - 25 februarie. Povestea Sfantului Ierarh Tarasie

Sf. Ier. Tarasie, patriarhul ConstantinopoluluiGreco-catoliceSf. aep. Tarasie al ConstantinopoluluiRomano-catoliceSf. Cezar, medicSfantul Ierarh Tarasie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 25 februarie.S-a nascut la Constantinopol, intr-o familie influenta din capitala imperiului, urmand tatalui sau in inalte functii publice din administratia bizantina.Sfantul Tarasie a fost chemat in scaunul arhiepiscopal al Constantinopolului de catre imparateasa Irina (regenta intre anii 780-797; imparateasa intre anii 797-802), cu toate ca era mirean, dar era unul dintre cei mai buni si mai iubiti demnitari din imperiu.Demersul acesteia a venit dupa moarte imparatului Leon IV (775-780), prigonitor al iconodulilor, cei care se inchinau sfintelor icoane, in dorinta acesteia de a pune capat tulburarilor si de a restabili dogma dreptei credinte.Sfantul Tarasie a acceptat propunerea imparatesei de a ocupa scaunul patriarhal al Constantinopolului cu conditia sustinerii si organizarii unui nou sinod ecumenic, singura instanta autorizata si suficient de puternica pentru a pune capat ereziei iconoclaste.Deci schimbandu-si randuiala, Sfantul Tarasie a inceput o viata sfanta, chiar daca si pana atunci traise nu dupa trup, ci dupa duh: "Infranarea si postirea lui era mare de-a pururea, avand somn putin, si petrecea in gandiri dumnezeiesti si in rugaciuni toata noaptea.Nu s-a odihnit pe pat si in asternut moale, nici s-a imbracat in haine moi, nici nu l-a vazut cineva din slujitorii lui lepadand candva braul sau si hainele, cand avea nevoie sa se odihneasca, nici a lasat ca cineva sa-i scoata incaltarile din picioare, avand intru pomenire cuvintele lui Hristos: 'N-am venit ca sa-mi slujeasca mie'" (Vietile Sfintilor).Intronizat ca arhiepiscop al Constantinopolului, Sfantul Tarasie a convocat ultimul sinod ecumenic, invitand toate bisericile patriarhale si biserica Romei.Sinodul al VII-lea Ecumenic s-a reunit la Niceea (Bitinia, Asia Mica) in anul 787 si a fost prezidat de patriarhul Constantinopolului, Sfantul Tarasie. Sinodul a condamnat iconoclasmul ca erezie si a restabilit cultul sfintelor icoane. A fost ultimul din cele sapte sinoade ecumenice.Patriarhul Tarasie a trecut la Domnul, dupa 22 de ani de lupta pentru Hristos. A fost ingropat in manastirea zidita de el pe malul Bosforului.