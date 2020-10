Sarbatori religioase - 30 octombrie

Sf. Sfintit Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei, si sora sa, Zenovia,; Sf. Ap. CleopaGreco-catoliceSf. m. Zenovie si sora sa ZenoviaRomano-catoliceSf. Gerard de Potenza, ep.Sfantul Sfintit Mucenic Zenovie, episcopul Ciliciei, si sora sa, Zenovia, sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 30 octombrie.Cei doi sfinti mucenici, frate si sora, au trait in timpul imparatului Diocletian (284-305). Erau din provincia Cilicia, foarte bogati, parintii lor au plecat din aceasta lume cand ei erau tineri si le-au lasat multa avere.Din aceasta avere mare, Zenovie si sora sa, Zenovia, au facut atata milostenie incat au ajuns si ei saraci, dar de bunavoie, inchinandu-si viata lor lui Hristos.Pentru faptele sale bune si pentru darul sau tamaduitor, Sfantul Zenovie a fost hirotonit episcop. In timpul persecutiilor a fost prins si obligat sa jertfeasca zeilor. Pentru ca nu s-a lepadat de Hristos a fost torturat.Auzind de patimirea fratelui sau, Zenovia i s-a alaturat in marturisire, fiind si ea chinuita. Au fost omorati amandoi prin taierea capului. (sursa: vol. "Vietile Sfintilor")