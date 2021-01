Sarbatori religioase - 9 ianuarie

Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul SevastieiGreco-catoliceSambata dupa Botezul Domnului. Sf. m. PolieuctRomano-catoliceFer. Alexia Le Clerc, calug.Sfantul Mucenic Polieuct este pomenit in calendarul crestin ortodox la 9 ianuarie.Era din Melitina, Armenia, si a trait in timpul imparatilor romani Deciu (249-251) si Valerian (253-260).Sfantul Mucenic Polieuct, care traia in spirit crestin, dar inca nu se botezase, in timpul in care crestinii erau cautati si ucisi a iesit in oras si in vazul multimii a rupt ordinul dat impotriva lor."Fie voia lui Hristos, adevaratul Dumnezeu", a spus mai inainte Sfantul Mucenic Polieuct: "Iata, din ceasul acesta las toate cele desarte ale lumii si marturisesc ca sunt rob al lui Hristos, Caruia Ii voi sluji, precum Ii va placea. Deci, voi merge si voi citi porunca cea imparateasca, data asupra crestinilor si asupra Domnului si Dumnezeului meu Iisus Hristos" (Vietile Sfintilor).Apoi, ca si cum mergea spre a se inchina, a mers catre statuile zeilor, care erau duse prin cetate, si apropiindu-se de ele, apuca cate un idol si-l trantea la pamant, sfaramandu-i pe toti ca pe niste vase; asa ca a zdrobit atunci doisprezece astfel de zei.Socrul sau, care avea imputernicire de la imparat sa-i pedepseasca pe crestini, a incercat sa-l convinga sa renunte la credinta crestina. Dar nici el, nici fiica sa, sotia Sfantului Polieuct, nu l-au putut convinge.S-a hotarat asupra lui pedeapsa cu moartea, ca sa ia sfarsit prin sabie.Sfantul Polieuct, mergand la moarte cu bucurie nespusa, incredinta poporul care mergea imprejurul sau ca vorbeste cu un tanar prea luminat, care il intareste si-i porunceste sa uite toate cele lumesti; dar nimeni nu putea sa-l vada pe acel tanar decat numai sfantul mucenic.Atunci si-a plecat sub sabie sfantul sau cap si s-a botezat in sangele sau, fiind taiat pentru Iisus Hristos.Citeste si: Twitter suspenda permanent contul lui Donald Trump, invocand riscurile "incitarii la violenta"