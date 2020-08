Sase arestari si zeci de persoane amendate in urma scandalului dintre clanurile de romi de la Murgeni

Scandalul intre clanurile de romi a pornit dupa ce unul dintre membri a fost eliberat din arest. Plasarea acestuia in arest la domiciliu a fost considerata discriminatorie. Doi dintre barbatii ce apartineau de celalalt clan au ramas in arest preventiv, astfel ca zeci de romi au iesit in strada si s-au luat la bataie, chiar dupa ce, in ziua respectiva, au fost chemati la Politie sa dea declaratii, potrivit Adevarul Copiii au carat galeti cu pietre, iar romii au inceput sa arunce unii in altii, dar si sa sparga geamurile caselor si masinilor. Una dintre scene a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona.La fata locului au fost mobilizate forte de interventie din cadrul Trupelor Speciale si Jandarmeriei. Romii s-au linistit doar la vederea mascatilor.Au fost retinute zece persoane, iar pentru sase dintre ele procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad au cerut arestare preventiva sub aspectul savarsirii infractiunilor de "tulburarea ordinii si linistii publice", "distrugere", "lovire sau violente" si "violare de domiciliu". Toti barbatii au contestat decizia instantei."In cursul zilei de 17 august, fata de 6 barbati din Murgeni, judetul Vaslui, ce au varste cuprinse intre 22 si 55 de ani, a fost luata masura arestarii preventive pentru 30 de zile, de catre Judecatoria Barlad. Fata de inca 31 de persoane a fost luata masura sanctiunii contraventionale pentru incalcari ale Legii nr. 61 din 1991 (republicata) pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad pentru probarea intregii activitati infractionale", au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui.Au fost aplicate amenzi in valoare de 12.200 de lei.