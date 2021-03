Explicatia preturilor enorme la restaurantele din Aeroportul Otopeni. Sase companii, amendate cu 1,4 milioane de euro pentru ca s-au inteles sa fixeze preturile

Investigatia, declansata din oficiu in 2019

"Consiliul Concurentei a sanctionat cu 6,9 milioane lei (aproximativ 1,4 milioane euro) sase companii care ofera servicii de alimentatie publica (food & beverage) in incinta Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti pentru fixarea preturilor", a informat autoritatea de concurenta. Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a incredintat , in exclusivitate, companiei Dnata Catering gestionarea spatiilor cu destinatie pentru alimentatie publica. La randul ei, Dnata Catering a incheiat acorduri de subcontractare cu Food & Beverages Managament, cu Trotter si cu City Cafe Express (ambele din grupul City Grill), precum si cu Primero Business Consulting (in prezent, Land of Util Tehnology) si RBK Property Management."In urma investigatiei declansate din oficiu in iunie 2019, Consiliul Concurentei a constatat ca aceste companii si-au coordonat politicile comerciale in materie de preturi, discounturi, promotii atat prin clauzele contractuale, cat si printr-o serie de proceduri si prin modalitatea de derulare a relatiilor contractuale, astfel incat sa isi alinieze constant preturile pentru serviciile oferite pasagerilor din aeroport. In acest fel, concurenta prin pret a fost restrictionata, iar pasagerii din aeroport nu au avut posibilitatea de a plati un pret mai mic decat cel stabilit in comun de toti cei din piata sau de a alege serviciile in functie de pret", a precizat autoritatea de concurenta. Amenzile au fost aplicate astfel : Dnata Catering SRL: 6.622.401 lei; Food and Beverages Management SRL: 43.558 lei; Trotter Management SRL: 8.010 lei; City Cafe Express SRL: 148.752 lei; RBK Property Management SRL: 104.294 lei; Primero Business Consulting SRL (in prezent, Land of Util Tehnology SRL): 3.994 lei.Toate cele sase companii implicate au recunoscut fapta anticoncurentiala, beneficiind astfel de reduceri ale amenzilor.