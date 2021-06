Sase din 10 parinti ar prefera sa creasca copii cu abilitati sociale dezvoltate decat cu rezultate academice ridicate

Alti 40% dintre acestia cred ca intelegerea propriului comportament si a consecintelor acestuia este un lucru pe care copiii ar trebui sa il invete, in timp ce o treime considera ca este important pentru copii sa fie buni ascultatori.Alte abilitati pe care parintii si-ar dori sa le dezvolte copiii lor includ intelegerea punctelor de vedere ale altor persoane, dar si abilitatea de a lucra in echipa alaturi de alti oameni.De asemenea, aproape trei sferturi dintre parinti sunt ingrijorati de modul in care pandemia de coronavirus ar putea afecta abilitatile sociale ale copiilor lor si modul in care interactioneaza cu ceilalti.Studiul a fost realizat pentru a putea intelege parerile parintilor din Marea Britanie cu privire la empatie, dupa ce neurologii de la Universitatea Cardiff au colaborat cu Barbie la cercetari care foloseau neuroimagistica pentru a explora pentru prima data efectele jocului cu papusi.Dovezile au aratat ca jocul cu papusi a activat regiuni ale creierului asociate cu procesarea informatiilor sociale si empatia, indicand faptul ca acest tip de joc le permite copiilor sa repete, sa foloseasca si sa isi imbunatateasca aceste abilitati chiar si atunci cand se joaca singuri.Rezultatele au aratat, de asemenea, ca un astfel de joc le permite copiilor, chiar si celor care se joaca singuri, sa isi dezvolte abilitati de empatie si procesare sociala mai mult decat atunci cand se joaca folosind o tableta.In decursul a 18 luni, lectorul senior Dr. Sarah Gerson si colegii sai de la Centrul pentru Stiinta Dezvoltarii Umane al Universitatii Cardiff au lucrat pentru a intelege efectele jocului cu papusi asupra copiilor. Monitorizand activitatea creierului a 33 de copii cu varste cuprinse intre patru si opt ani, in timp ce se jucau cu o gama larga de papusi Barbie, echipa a constatat ca pe parcusul jocului a fost activata o regiune a creierului asociata cu procesarea informatiilor sociale, cum ar fi empatia.In ciuda descoperirilor stiintifice, sondajul realizat de parintii din Marea Britanie arata un decalaj in constientizarea cu privire la modul de construire a empatiei la copii.