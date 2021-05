Sase turisti s-au rasturnat cu barca pe Dunare, interventie de urgenta a Politiei de Frontiera

"Duminica, in jurul orei 20,00, echipajul Politiei de Frontiera de pe o nava MAI ce apartine Grupului de Nave Sulina, aflat in misiune de patrulare, a observat la intrarea pe canalul Sulina o ambarcatiune de agrement cu sase persoane care s-a rasturnat in zona farului vechi" informeaza luni Garda de Coasta.Politistii de frontiera au intervenit imediat pentru salvarea persoanelor, acestea fiind recuperate din apa si aduse la bordul navei Garzii de Coasta. Totodata, barca de agrement rasturnata a fost remorcata in portul Sulina.Prin numarul unic de urgenta 112 a fost solicitata in sprijin o ambulanta la locul acostarii, in portul Sulina , pentru ca persoanele salvate sa primeasca ingrijiri medicale.Evenimentul naval este anchetat de catre politisti din cadrul Postului de Politie Transporturi Navale Sulina si ANR Sulina, pentru a se determina cauzele si imprejurarile in care s-a produs.