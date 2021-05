Proiect de ordonanta pentru scaderea pretului locuintelor ANL. Ce spune ministrul Dezvoltarii

Ministrul Dezvoltarii a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul UDMR Arad, ca anul trecut s-a inregistrat "o crestere exponentiala a pretului locuintelor (ANL - n.r.) pentru tineri, de pe o zi pe alta"."Noi vrem sa dam mesajul ca aceste locuinte sunt construite pentru tineri. (...) Avem in vedere posibilitatea de acces a tinerilor la aceste locuinte, si atunci mecanismul pe care il propunem, si care este prevazut in actul normativ, este acela de a porni de la pretul de constructie, din care sa scadem amortizarea acestui apartament, inclusiv chiriile platite in perioada scursa, (pret - n.r.) pe care il ponderam cu un indice al localitatii", a spus Cseke Attila.El a explicat ca in orasele mici nu trebuie sa existe preturi la locuintele ANL la fel ca in marile orase. Conform ministrului, in Arad, un apartament receptionat in 2003, de 106 metri patrati, a avut un pret de vanzare de 160.000 de lei in anul 2019, dar a urcat la 264.000 de lei in anul 2020."Ideea principala a acestui act normativ este sa incercam sa revenim undeva in jurul valorii anului 2019", a precizat ministrul. Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) se afla sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si AdministratieiProgramul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, a fost lansat de ANL in anul 2001. Locuintele sunt construite pe terenuri puse la dispozitia Agentiei de catre autoritatile publice locale, beneficiarii fiind tineri intre 18 si 35 de ani, care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a putea accesa o astfel de locuinta. Accesarea se face prin depunerea de cereri la primarii, care urmeaza sa intocmeasca listele de repartitii.In prezent, locuintele pentru tineri pot fi achizitionate de chiriasi, dupa o perioada de inchiriere de minimum un an, prin achitarea de rate lunare egale catre autoritatile publice locale, prin contractarea de credite ipotecare de la institutii financiare autorizate, inclusiv cu garantia statului, sau cu achitarea integrala a pretului final din surse proprii.