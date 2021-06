Scandal la Toplita. Doua femei s-au injunghiat iar mai multe persoane s-au luat la bataie VIDEO

"La data de 20 iunie 2021, in jurul orei 12:00, Inspectoratul de Politie Judetean Harghita a fost sesizat de un barbat din municipiul Toplita despre faptul ca, in zona Pietei Agroalimentare din localitate, are loc un scandal in care sunt implicate peste 10 persoane.Dat fiind numarul sesizat al participantilor, la fata locului s-au deplasat deindata o echipa operativa complexa din cadrul I.P.J. Harghita, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale si al colegilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Harghita", a transmis, duminica, IPJ Harghita.Imediat dupa interventia fortelor de ordine scandalul a fost aplanat, iar 11 persoane au fost imobilizate si duse la sediul Politiei Municipiului Toplita, in vederea efectuarii de verificari si luarii masurilor legale ce se impun."Din primele date si indicii obtinute de politisti rezulta ca mai multe persoane din judetul Neamt s-au deplasat in municipiul harghitean Toplita, unde, pe fondul unor neintelegeri anterioare ce urmeaza sa fie clarificate, doua femei s-ar fi intepat cu un cutit reciproc, iar ceilalti participanti si-au aplicat lovituri unii altora. De asemenea, in timpul scandalului au fost avariate 4 autoturisme", au mai precizat politistii.In cauza s-a intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de lovirea sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere.