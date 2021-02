O primarita din Neamt, acuzata de viceprimar ca i-a dat un pumn si i-a rupt maxilarul. De la ce a pornit conflictul

Documentul buclucas

Incidentul s-a produs in Primaria Grinties, ambii solicitand ajutorul ambulantei.Viceprimarul Alin Cretu, de la Pro Romania, sustine ca a fost lovit cu pumnul in fata in momentul in care a incercat sa ridice o hartie rupta si aruncata la cosul de gunoi de primarita liberala a comunei.Barbatul mai spune ca ar fi vorba despre un document vechi de doi ani despre mai multe parcele de padure."Am primit o singura lovitura cand incercam sa recuperez un document. Probabil, am fisura de maxilar. Ma doare foarte tare si nu pot deschide gura decat foarte putin. Ea a rupt documentele, le-a aruncat in cos, eu m-am aplecat sa le iau si am fost lovit cu pumnul in fata. Doamna reactioneaza foarte vulcanic, pentru mine este doar a treia zi de munca, nu am stiut (...)", a declarat Alin Cretu, conform Digi24."Este vorba despre un document cu probleme , niste parcele de padure de la Ocolul silvic, din cate am inteles. Este un document din 2019. Eu am solicitat documentul, il studiam si a venit si mi l-a smuls din mana. M-am dus dupa ea, cred ca a aruncat hartiile",Viceprimarul a sunat la 112 , dar ambulanta care a venit a luat-o pe primarita. Alin Cretu anunta ca va face plangere penala si ca va solicita proba cu detectorul de minciuni.