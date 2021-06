Scandal la Oradea dupa ce autoritatile au interzis vanzarea in piete a coroanelor funerare din plastic. Producatorii s-au unit si au apelat la un avocat

"Din 1 iunie vom interzice comercializarea coroanelor din plastic si a celor cu insertii de sarma in piete. La fel, voi da dispozitie sa se interzica intrarea in Cimitirul Municipal cu ele", a anuntat directorul Administratiei Domeniului Public, Liviu Andrica, potrivit ebihoreanul.ro.Seful ADP a luat decizia dupa ce a descoperit ca aranjamentele din plastic nu pot fi reciclate fiindca nu sunt stantate cu tipul materialului, iar cele din flori naturale cu insertie din sarma nu pot fi facute compost fiindca metalul blocheaza masinile de tocat. Depunerea lor la groapa de gunoi ca deseuri nereciclabile ar provoca ADP o cheltuiala de 60.000 lei lunar, considerata enorma.El le-a comunicat personal decizia comerciantilor si a trimis si o adresa principalelor institutii, incepand cu Prefectura, cerandu-le sa foloseasca la ceremoniile oficiale jerbe, coroane mai mici sau macar fara insertii din sarma."De cand s-a aflat de Oradea, au inceput si preotii din Arad, Caransebes, Nadlac, Timisoara, ca nu mai e voie cu coroane din plastic. De doua saptamani n-am avut niciun client. Lucrez pe stoc, cu 60 de angajati pe care ii platesc", se plange Rozsa Maria directorul Serplast Oradea, cea mai veche firma de profil din Romania.Conform ebihoreanul.ro, amenintati cu falimentul, principalii 14 producatori din tara s-au unit, in premiera, in jurul unei case de avocatura din Cluj, care sa le apere interesele si sa pregateasca un proces impotriva ADP.Unii dintre cei care fac si vand coroane incearca sa renunte la utilizarea sarmei, insa spun ca dureaza mult mai mult manopera.