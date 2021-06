Scandalul Hexipharma se repeta la 5 ani distanta. Cum am ajuns in situatia de a avea dezinfectanti diluati in plina pandemie

Vid legislativ si lipsa de interes de la Hexipharma incoace

Infectiile nosocomiale, in continuare ascunse sub pres

Epidemiologul trebuie sa controleze biocidele

Gravitatea situatiei a fost constatata si de Ministerul Sanatatii, care a trimis Inspectia Sanitara de Stat in controale la producatorii de biocide , amendati pe motiv ca peste 200 de produse neconforme au pus in pericol viata romanilor care au trecut pragul spitalelor, dar si pe cea a personalului medical."Nu ne-am invatat minte dupa afacerea Hexipharma, asa cum nu ne-am invatat minte nici dupa Colectiv", sustine Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP), care sustine ca atat clasa politica dar mai ales autoritatile, in speta Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne ar fi trebuit sa inaspreasca pedepsele pentru producatorii de biocide, prin Codul Penal, pentru a nu le da ocazia sa dilueze, din nou, dezinfenctantii."A ramas la fel de motivanta incalcarea regulilor si punerea in pericol a vietii pacientilor . In aceasta perioada de cinci ani, care s-a scurs de la cazul Hexipharma, a existat un vid in ceea ce priveste controalele care trebuiau facute de catre Directiile de Sanatate Publica (DSP). Problema e ca DSP-urile nu au laboratoare prin care sa poata controla calitatea acestor substante, foarte importante pentru siguranta cetateanului si a personalului medical. A fost o neglijenta totala inclusiv din partea Ministerului Sanatatii. Politia nu a facut nici ea mare lucru. Fiind vorba de siguranta cetateanului, si Politia trebuia sa aiba un rol activ in ceea ce priveste aceste controale preventive. Daca punem cap la cap toate aceste lipsuri nu ar trebui sa ne surprinda ceea ce s-a intamplat", a completat Vasile Barbu.Situatia este cu atat mai grava cu cat dezinfectantii diluati au fost semnalati in plina pandemie. Concret, Ministerul Sanatatii a informat ca dezinfectantii de maini si de suprafete retrasi din unitatile medicale au fost utilizati in perioada martie 2020 - mai 2021, producatorii biocidelor retrase de la utilizare fiind Apesin Handactive F Germania,Pliwa Decontamed Austria, Desogen Aero Romania - judetul Ilfov, Dezifectant Efekt Bactsept Romania - judetul Bacau."S-a neglijat foarte mult situatia biocidelor, chiar in conditii de pandemie. Sa neglijezi asa ceva e o crima. Legea nu face diferenta intre situatia normala si situatia de alerta cand e vorba de prevenirea unor infectari cu diversi agenti patogeni. Ajungem, astfel, la o mai veche discutie legata de infectiile nosocomiale", a explicat Vasile Barbu.Spre exemplu, un raport facut de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) evidentia ca, pe hartie, nivelul pacientilor romani care au contractat infectii nosocomiale din spitale s-a mentinut in aceeasi tendinta in ultimii 20 de ani, respectiv 1%. In realitate, spun expertii din sistem, Romania ar trebui sa raporteze un procent de cel putin 5% infectii nosocomiale, avand in vedere starea deplorabila a spitalelor de la noi din tara, dar si infrastructura. Si, chiar daca managerii de spitale au fost incurajati dupa cazul Hexipharma sa raporteze numarul real de infectii intraspitalicesti, acest lucru nu s-a intamplat."Nu se mai fac raportari, ele sunt false, nu reflecta realitatea nici ca numar. Sunt infectii nosocomiale cu un nivel de gravitate exceptional, care ar face sa inchida unitati sanitare iar prin raportarea unor chestii minore practic DSP-urile nu pot dispune inchiderea unitatilor respective. Asadar, sunt situatii in care sunt semnalate cazuri usoare, dar care de fapt sunt foarte grave", a apreciat Barbu."Spitalele romanesti trebuie daramate si construite de la zero. Decopertarea peretilor nu rezolva nimic, infectiile nu pot fi starpite asa. Pacientii au ajuns sa se teama sa mearga in spital , multi nu mor din cauza bolii pe care o au, ci pentru ca iau diverse infectii din spital", a adaugat un specialist in sanatate publica pentru Ziare.com.In prezent, spitalele nu dispun de finantari ale programului de preventie si control a infectiilor intraspitalicesti. Laboratoarele proprii lipsesc cu desavarsire, hartile de control a zonelor cu risc de infectii de asemenea. Insa, de departe, problema majora, care ar constitui si solutia, o reprezinta personalul calificat, in speta - medicul epidemiolog."Epidemiologul trebuie sa controleze inclusiv biocidele utilizate si absolut toate substantele care sunt folosite in procesul de curatenie, de dezinfectare, de deratizare. Epidemiologul trebuie sa tina cont de absolut toti factorii care presupun risc epidemiologic intr-un spital. Trebuie sa gaseasca zonele endemice pe fiecare tip de risc de epidemii, inclusiv pe infectii intraspitalicesti. La noi, acest epidemiolog fie nu exista, fie are un program foarte restrans, fie nu dispune de toate mijloacele pentru a lucra", puncteaza specialistul in sanatate publica."De asemenea, DSP-urile nu asigura consultanta, colaborare, astfel incat lucrurile sa se desfasoare in conditii normale. Personalul medical nu respecta anumite reguli de igiena si epidemiologul nu ii verifica. Legislatia, modul de organizare are mari lipsuri, si nu are continuitate. In ceea ce priveste biocidele, cei care fac achizitii trebuie sa faca si receptia produselor achizitionate, mai ales pentru asemenea produse cu risc major. Iar asta trebuie facut tot impreuna cu epidemiologul. El trebuie sa vada calitatea acestor produse. Lipsa epidemiologului face sa se ajunga la toate aceste probleme legate de calitatea produselor biocide", a completat Vasile Barbu, adaugand ca biocidele cu zero substanta activa au creat cu siguranta victime.