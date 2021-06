Continua scandalul gunoaielor in Sectorul 1. Clotilde Armand cere intrarea in stare de alerta din cauza deseurilor

"Am solicitat Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sa inainteze Prefecturii Municipiului Bucuresti o adresa prin care sa declare starea de alerta din cauza situatiei sanitare de pe raza teritoriala a Sectorului 1 cauzata de santajul si suspendarea colectarii gunoiului de catre operatorul de salubritate", a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.Clotilde Armand a discutat si cu firmele de sortare."In paralel, am purtat discutii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 si am ajuns la un acord. Am aflat ca statiile de sortare si-au redeschis portile incepand de astazi dimineata pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste statii erau inchise din cauza neachitarii de catre compania Romprest a facturilor datorate in ciuda platilor facute de Primaria Sectorului 1", a completat primarul.Edilul indeamna cetatenii sa sune la politie si sa reclame neridicarea gunoiului. "Va rog sa sunati la Politia Locala Sector 1 si continuati sa reclamati neridicarea gunoiului Dvs. Este foarte important acest lucru. O sa va explic mai tarziu de ce. Stiu ca nu este cea mai confortabila situatie: va citesc mesajele, umblu zilnic in sector si vad cu ochii mei ce se intampla. Dar de asta suntem noi aici. Sa rezolvam problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupti si mafia gunoaielor va lua curand sfarsit. Va promit", a mai transmis Armand.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis miercuri, 2 iunie, public Companiei Romprest Service SA sa reia activitatea de strangere a gunoiului, in 24 de ore.Armand a subliniat ca, daca acest lucru nu se va intampla, va rezilia contractul de delegare a gestiunii prestarii serviciilor de salubrizare, iar un alt operator va intra pe raza unitatii teritorial-administrative si va presta aceste servicii Edilul ii indeamna pe cetatenii Sectorului 1 sa reclame la Politia Locala a Sectorului 1, la numarul de telefon 021.9540, apelabil 24 de ore din 24, in cazul in care observa depozite necontrolate de gunoaie pe domeniul public sau ca gunoiul menajer nu mai este ridicat de firma de salubritate."Este un nou santaj de tip mafiot din partea acestei companii, un santaj adresat tuturor locuitorilor din sector care platesc bani multi sa fie curat," a declarat, marti seara, Clotilde Armand.Edilul a reamintit decizia Curtii de Conturi a Romaniei care a constatat ca Primaria Sectorului 1 a platit nejustificat, in perioada 2013-2016, catre Romprest Service SA suma de 94,1 de milioane de lei (inclusiv TVA). Suma reprezinta tarife indexate in baza unui indice al pretului de consum, altul decat cel prevazut in contractul initial atribuit prin licitatie, modificat prin act aditional si contrar prevederilor din caietul de sarcini, fiind calculate dobanzi si penalitati in suma totala de 23,7 milioane de lei.Atat Curtea de Conturi, cat si Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC), au cerut Primariei Sectorului 1 recuperarea imediata a sumelor platite nelegal catre Romprest Service SA."Totusi, nu suntem prostii mafiei gunoaielor si eu nu ma clintesc in fata amenintarilor de tip mafiot. Pot sa urle ei cat doresc in presa lor aservita si cumparata. Eu stau aici in primarie sa-i infrunt pe cei care au impresia ca pot fura peste un sfert din bugetul anual al Primariei Sectorului 1 (da, atat platim pentru gunoi) cu ajutorul unor consilieri vanduti. Am anuntat si Garda de Mediu ca operatorul de salubritate din Sectorul 1 depoziteaza in acest moment ilegal deseurile. Tineti minte: au maximum 24 de ore. Si eu am inceput deja sa numar," a declarat Clotilde Armand.Primarul Sectorului 1 solicita Garzii de Mediu sprijinul in identificarea depozitelor ilegale de deseuri municipale de pe raza acestei zone administrative.