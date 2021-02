Cele trei scenarii de evolutie a pandemiei anuntate de autoritati: toate prevad o crestere a numarului de cazuri

Scenariile - bazate pe modele matematice

Nu tulpina britanica va fi de vina

Ce spune Valeriu Gheorghita

Institutul National de Sanatate Publica a realizat o analiza a evoltiei pandemiei si, pe baza datelor colectate de la reluarea cursurilor, a stabilit trei scenarii de evolutie a situatiei epidemiologice.1. Crestere constanta cu 1%/zi ceea ce ar conduce la o medie de 3.300 de cazuri zilnice la data de 20 martie2. Crestere constanta cu 2%/zi ceea ce ar conduce la o medie de 4.600 de cazuri zilnice la data de 20 martie3. Crestere constanta cu 4%/zi ceea ce ar conduce la o medie de 8.900 de cazuri zilnice la data de 20 martie"Incepand cu data de 17 februarie (la o saptamana de la reluarea cursurilor) se inregistreaza o crestere sustinuta a mediei cazurilor confirmate pe parcursul ultimelor 7 zile consecutive, evolutia indreptandu-se spre scenariul 2", a transmis INSP.Specialistii precizeaza ca scenariile nu constituie modele matematice de evolutie, ci ipoteze de lucru.INSP a precizat ca s-a observant o crestere a numarului de cazuri in randul grupei de varsta 0-19 ani."In perioada urmatoare este posibil sa se observe un impact indirect datorat faptului ca 97% din cazurile din grupa 0-19 ani sunt izolate la domiciliu. Este posibil ca aceste cazuri sa transmita infectia la persoanele adulte din aceeasi locuinta, iar acestea, in functie de varsta si comorbiditati, sa prezinte forme de boala care sa necesite spitalizare", au mai precizat specialistii.Acestia apreciaza ca observarea acestei cresteri a numarului de cazuri nu poate fi pusa pe seama raspandirii in comunitate a variantei de virus din Marea Britanie."Era de asteptat ca deschiderea scolilor va introduce un nivel sporit de mobilitate si interactiune suplimentare in cadrul comunitatilor, ceea ce va afecta situatia epidemiologica. La acestea se adauga si redeschiderea in unele zone a activitatilor operatorilor economici din domeniul HoReCa, jocuri de noroc si cultura, precum si probabil o relaxare la nivel individual in ceea ce priveste masurile de protectie si a interactiunilor, datorata oboselii pandemice", se mai arata in raportul INSP.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, marti, ca nu putem exclude posibilitatea unui al treilea val al pandemiei de coronavirus care, avand in vedere contagiozitatea crescuta a noii tulpini, sa aiba un impact epidemiologic ridicat.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat, la reluarea cursurilor in format fizic, ca specialistii se asteapta la o crestere a numarului de cazuri, insa aprecia ca riscul este "gestionabil".