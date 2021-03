Scenariu rosu anuntat pentru municipiul Braila dupa ce incidenta raportata a depasit 3,05 la 1000 locuitori

Prefectul judetului Braila , Nicusor Ciocan, a anuntat pe Facebook ca municipiul Braila intra in scenariul rosu."O veste trista pentru braileni, pe 20 martie incidenta raportata la nivelul municipiului Braila este de 3,05 la 1000 locuitori. A fost intocmit proiectul de Hotarare a Comitetului Judetean de Situatii de Urgenta Braila din data de 20.03.2021, acesta urmeaza procedura legala de vot din partea membrilor comisiei, urmand ca duminica sa fie emis si ordinul. In aceeasi situatie este si localitatea Varsatura, si aceasta intrand in scenariul rosu..." a scris prefectul de Braila, informeaza news.ro Sambata, Braila a inregistrat 96 de cazuri noi de coronavis si 2 decese in randul persoanelor infectate. De la debutul pandemiei, 10.487 de braileni s-au infectat iar 522 au decedat.Peste 25.500 de braileni s-au vaccinat anti coronavirus pana acum.