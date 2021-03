Infioratoarea moarte a tinerei incendiata de fostul iubit. Doi complici ai ucigasului, trimisi in judecata la doi ani distanta

Cei doi risca, potrivit legilor in vigoare, detentia pe viata sau inchisoare intre 15 si 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Tanara a fost ucisa acum doi ani.Procurorii din Buzau au decis trimieterea in judecata celor doi tineri. in urma declaratiilor pe care martorii le-au dat in cursul anchetei, iar dosarul a fost inregistrat pe rolul instantei in data de 5 martie 2021. Potrivit news.ro , unul dintre tinerii trimisi in judecata, a declarat, in timpul anchetei din 2019, ca "nu l-a intrebat pe Cosmin Dan la ce-i trebuie benzina", gandindu-se ca-i trebuie la o masina.Unul dintre ei a fugit iar celalalt ar fi asistat la toata scena din apartamentul groazei.In dimineata zilei de 23 februarie 2019, Valentina Nica, o tanara de 22 de ani din Buzau , a murit in propriul apartament dupa ce fostul iubit a stropit-o cu benzina si i-a dat foc lasand-o sa arda de vie.Ucigasul, Cosmin Dan, a fost condamnat initial de Tribunalul Buzau la o pedeapsa cu inchisoarea de 24 de ani si plata unor daune morale de 100.000 de euro catre mama fostei iubite pe care a incendiat-o.In octombrie 2020, Curtea de Apel Ploiesti a dat sentinta definitiva mentinand pedeapsa Tribunalului Buzau din care a scazut doar perioada arestului preventiv de aproximativ un an in care a stat Cosmin Dan pana la terminarea procesului.