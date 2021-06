Cinci schimbari majore de la 1 iulie. Masuri de relaxare, noi reguli de TVA si produse ce vor disparea definitiv din magazine

1. Contributia personala

2. Preturile energiei electrice

3. Produsele din plastic care dispar din magazine

Betisoare de urechi

Farfurii si tacamuri din plastic

Paie pentru bauturi

Pahare din plastic

Caserole din plastic si polistiren expandat

4. Noi reguli de TVA in comertul electronic

Vanzatorii online se vor putea inregistra intr-un singur stat membru al Uniunii Europene, lucru valabil pentru declararea si plata TVA-ului pentru toate vanzarile la distanta de bunuri si livrarile transfrontaliere de servicii catre clientii din UE.

Pragurile actuale pentru vanzarile de marfuri la distanta in Uniunea Europeana vor fi inlocuite cu un prag unic de 10.000 euro.

Platformele online care faciliteaza livrarea produselor o sa fie considerate, din punct de vedere al TVA-ului, furnizorii propriu-zisi.

Scutirea de TVA la importul de loturi mici cu o valoare de pana la 22 euro va fi eliminate.

Vor fi introduse masuri de simplificare pentru vanzarile la distanta de marfuri importate in loturi de maximum 150 euro.

5. Noi masuri de relaxare

Romanii se vor putea trata in spitalele private, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate suportand o parte din costuri, de la 1 iulie. Mai exact, orice persoana asigurata va primi o estimare a costurilor inainte de a beneficia de serviciile medicale, estimare valabila timp de cinci zile lucratoare. Ulterior, beneficiarul este liber sa caute si alte oferte pentru tratamentul necesar.Mai exact, este vorba de "contributia personala", introdusa de la 1 iulie, care este diferita de coplata . Reprezinta diferenta dintre tariful decontat din Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate pentru rezolvarea cazului si tariful perceput de furnizorul privat pentru rezolvarea aceluiasi caz.Adrian Gheorghe, seful Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate, a explicat pentru Digi24 ce presupune mai exact aceasta modificare.Noutatea este "devizul estimativ", adica fiecarui client i se va prezenta la inceput o situatie clara, ce va cuprinde cat deconteaza Casa din Fond pentru interventia pe care urmeaza sa o suporte pacientul asigurat si cat percepe in plus spitalul privat pentru rezolvarea cazului. Toate aceste date vor fi transmise detaliat, pe categorii de cheltuieli (resursa umana, medicamente , materiale sanitare etc.), conform unui model standard, care se gaseste in normele de aplicare ale contractului-cadru.Practic, este vorba de o oferta valabila cinci zile lucratoare, timp in care pacientul decide daca o accepta sau daca opteaza pentru alte spitale private. Oferta poate sa fie solicitata mai multor spitale private, astfel incat fiecare persoana sa o aleaga pe cea mai convenabila.Preturile energiei electrice vor creste de la 1 iulie pentru persoanele care nu au incheiat un contract de furnizare pe piata concurentiala.In aceasta situatie se afla persoanele care nu au semnat un contract concurential cu niciun furnizor, fie cel pe care il aveau deja, fie unul nou. Momentan, aceasta categorie plateste energia electrica la pret de serviciu universal. Acest pret va creste diferential de la 1 iulie, in functie de cele opt zone de retea din Romania, cu pana la 7,5%, potrivit economica.net Mai multe produse din plastic urmeaza sa dispara definitiv de pe rafturile magazinelor incepand cu 3 iulie. Este o directiva a Comisiei Europene, care trebuie sa fie aplicata de statele membre.Produsele din plastic care o sa dispara:Produsele mentionate urmeaza sa fie scoase de pe piata deoarece exista deja alternative biodegradabile, cum ar fi paie din hartie, pahare din carton si farfurii din trestie de zahar.Regulile fiscal pentru comertul electronic se vor modifica de la 1 iulie. Aceste schimbari au legatura cu o reforma legislativa europeana care va avea impact substantial asupra tuturor companiilor care vand online servicii si marfuri (atat intracomunitare, cat si importate) pe teritoriul Uniunii Europene. Comisia Europeana a publicat un ghid care trece in revista principalele modificari. Pentru a se aplica, documentul trebuie adoptat de Executiv si publicat in Monitorul Oficial.Noutatile:Premierul Romaniei, Florin Citu , a anuntat ca de la 1 iulie vor fi adoptate noi masuri de relaxare, in contextul pandemiei de COVID-19.Astfel, targurile si talciocurile se vor redeschide incepand cu data mentionata.Anterior, premierul a mai declarat ca viitoarele relaxari depind de gradul de vaccinare si a fost elaborat un calendar al relaxarii treptate, cu obiective pentru 1 iunie, 1 iulie si 1 august.Acest calendar prevede ca de la 1 iulie teatrele si salile de concert sa functioneze la 100% capacitate, dar spectatorii sa poarte mascaSi salile de fitness s-ar putea redeschide la capacitate maxima, insa trebuie sa fie asigurata o suprafata de 7mp/persoana, fara sa fie necesara masca in interior.Tot la 1 iulie ar urma sa se permita formarea "de grupuri pietonale" din maximum 10 persoane, daca nu provin din aceeasi familie.