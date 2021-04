Ce schimbari ii asteapta pe utilizatorii de iPhone. Varianta mini dispare

2023 va fi anul in care iPhone-urile vor scapa de breton, conform analistului Ming-Chi Kuo, care spune ca atunci va reusi Apple sa fac functional un sistem Face ID plasat sub ecran.Cu Face ID ascuns sub ecran, bretonul isi pierde utilitatea si poate sa dispara, facand loc unui ecran care acopera un procent mai mare din telefon.Bretonul va fi micsorat incepand cu modelele ce vor fi lansate inca din toamna acestui an, dar va ramane prezent pana in 2023.Pana atunci, Apple va mai opera si alte modificari la iPhone-urile sale. In 2022, vor fi lansate patru modele - doua cu ecran de 6,1 inch si doua cu ecran de 6,7 inch.Din cele patru, doua vor fi high end, iar doua vor fi plasate mai jos ca dotari si pret. Modelele de top vor avea o camera de 48MP, care va filma la rezolutie 8K.Din portofoliul companiei, va disparea versiunea mini, de 5,4 inch. Dupa vanzarile sub asteptari ale modelului lansat in toamna anului trecut, Apple ar fi decis deja sa renunte la iPhone mini.O alta tema care va fi interesant de urmarit, este cea a crizei de cipuri. Cu toate stocurile facute deja, este posibil ca Apple sa simta aceasta criza spre finalul anului, iar disponibilitatea smartphone-urilor sale sa fie afectata.