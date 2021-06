Se cauta director nou la Termoenergetica, in plina criza a apei calde in Bucuresti

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , a transmis ca viitorul director general al Termoenergetica trebuie sa schimbe "rapid" in bine activitatea din domeniul termoficarii."Va fi o competitie pe bune, in urma careia va fi desemnat cel mai pregatit candidat. E nevoie de experienta si seriozitate la Termoenergetica, fiindca viitorul director general al companiei trebuie sa schimbe rapid in bine activitatea din domeniul termoficarii, unul crucial pentru Bucuresti ", a scris, vineri, edilul general, pe Facebook Potrivit Termoenergetica, in vederea participarii la selectie, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:- sa fie absolventi ai unui program de studii superioare finalizat cu diploma de licenta in cadrul unei institutii acreditate de invatatamant superior din domeniul tehnic, economic sau juridic; constituie avantaj studiile superioare din domeniul energetic;- experienta profesionala totala de minim 10 ani acumulata in cadrul unor companii /institutii publice sau private si de cel putin cinci ani in functii de top management in companii/grup de companii din domeniul energetic cu cifra de afaceri de minim 20 de milioane de euro;- experienta in implementarea programelor de investitii cu finantare nerambursabila constituie avantaj;- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala - engleza, franceza, germana - nivel minim B2;Pentru inscrierea la selectie, candidatii vor transmite aplicatiile in format electronic la adresa de e-mail selectie@cmteb.ro, pana pe 10 iunie.Interviul urmeaza sa fie sustinut in perioada 14 - 17 iunie.