3 minori au distrus tot ce le-a iesit in cale intr-o scoala din Covasna: electrocasnice, calorifere, tevi. Au furat inclusiv manuale

Purtatorul de cuvant al IPJ Covasna, Radu Stroe , a precizat, luni pentru Agerpres, ca, in urma cercetarilor efectuate, politistii au constatat ca weekendul trecut acestia au intrat prin efractie intr-o camera tehnica unde se afla sistemul de incalzire a scolii. Acolo au gasit mai multe chei pe care le-au folosit pentru a intra in mai multe sali de clasa."Din salile de clasa au sustras rechizite si manuale scolare. De asemenea, acestia au distrus tevile de alimentare cu apa din grupurile sanitare, iar de pe holurile unitatii de invatamant au declansat trei extinctoare. In urma verificarilor si investigatiilor efectuate au fost identificati trei minori cu varstele cuprinse intre 9 si 11 ani, banuiti de politisti ca ar fi savarsit fapta", a mentionat Radu Stroe."Au intrat in scoala la sfarsitul saptamanii trecute si au facut ravagii, noi vineri am sesizat (...) In sala profesorala au taiat cablul de la cuptorul cu microunde si de la cafetiera, au stricat o pompa de la centrala, au rupt tevile de cupru de la doua calorifere si au mai facut si alte pagube (...) Azi (luni n.r.) am reparat incalzirea centrala. Am estimat pagubele la aproape 4.000 de lei. Am depus plangere la Politie, am trimis si filmarea surprinsa de camerele de supraveghere", a precizat directorul scolii.