Scoala exclusiv online la Piatra-Neamt si Bicaz; restaurantele, barurile si cafenele se vor inchide la interior

Decizia a fost luata dupa ce incidenta cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a depasit pragul de 3 la mia de locuitori La Piatra-Neamt, incidenta este vineri de 3,31 la mia de locuitori, la Bicaz se inregistreaza 3,48, la Razboieni este un indice de 3,90, iar la Garcina este 3,06."CJSU a decis ca pentru o perioada de 14 zile, cu posibilitatea reanalizarii vinerea viitoare, sa fie invatamant exclusiv online, exceptate fiind la Piatra-Neamt cresele si institutiile private de tip after-school", a declarat intr-o conferinta de presa prefectul George Lazar.CJSU a mai stabilit ca barurile, restaurantele si cafenelele din cele patru localitati sa isi suspende activitatea pentru 14 zile, in interior. Vor ramane deschise doar terasele si va functiona sistemul de livrari la domiciliu.Capacitatile de cazare tip hoteluri, moteluri, pensiuni raman deschise, iar restaurantele din interior raman deschise doar pentru clientii cazati.Slujbele religioase vor fi desfasurate cu maximum 20 de persoane in interior, cu obligativitatea purtarii mastilor de protectie."Chiar daca vom avea localitati care au indicele de peste 3 la mie, nu vom trece imediat la inchiderea totala a respectivelor localitati, cum am facut la Tasca si Tarcau. Nu ne dorim aplicarea unui lockdown la Piatra-Neamt sau alte localitati, ci gradual vom lua masuri pentru a incerca reducerea cazurilor de COVID-19", a mai spus prefectul George Lazar.In urma cu doua zile, comunele Tarcau si Tasca au intrat in carantina, pentru 14 zile, din cauza indicelui mare de infectare cu SARS-CoV 2.