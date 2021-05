Scolile doctorale ale Academiei de Politie, implicate in mai multe scandaluri de plagiat, se desfiinteaza

Cum a comentat decizia Emilia Sercan

"Reorganizarea Academiei de Politie vizeaza desfiintarea celor doua scoli doctorale care, din pacate, au adus mari prejudicii de imagine institutiei", a adaugat Bode. La randul sau, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a afirmat ca Academia de Politie urmeaza sa intre in evaluare institutionala de catre ARACIS.Reorganizarea Academiei vine pe fondul unui grav deficit de profesionsti la nivelul structurilor din MAI, care au aruncat institutia in dese scandaluri in care au fost implicati atat profesori ai institutiei de invatamant cat si ofiteri care ocupau functii importante in sistem." Am aprobat astazi in sedinta de Guvern proiectul de hotarare privind organizarea si functionarea Academiei de Politie << Alexandru Ioan Cuza >> din cadrul MAI. (...) In contextul acumularii in ultimii ani a unor probleme legate de functionarea Academiei de Politie, indeosebi din perspectiva corpului profesoral si a eficientei pregatirii corpului politienesc, am decis reorganizarea Academiei de Politie pornind de la cateva aspecte fundamentale: in primul rand nevoia stringenta de profesionalizare a cadrelor MAI, in al doilea rand diminuarea deficitului de profesionisti la nivelul structurilor MAI. Ne-am propus prin acest demers sa restabilim deopotriva moralitatea si etica academica profesionala in ideea ca studentii care ies de pe bancile Academiei de Politie sa fie bine pregatiti profesional si cu o inalta tinuta morala", a afirmat Lucian Bode, joi, dupa sedinta de Guvern.El a aratat ca este vizata formarea initiala a ofiterilor pentru structurile MAI, prin intermediul studiilor de licenta in cadrul a doua facultati: cea de Politie si cea de Pompieri. Facultatea de Politie va fi produsul reorganizarii anterioarelor facultati de Politie, de Jandarmi, Politie de Frontiera si cea de Stiinte Juridice si Administrative. In urma adoptarii HG de reorganizare, se reduc practic, pentru inceput, o serie de functii de conducere, de exemplu patru functii de decan", a mentionat Bode.Bode a adaugat ca formarea continua va fi asigurata prin masterate profesionale, destinate doar absolventilor de studii universitate de nivel licenta."Fac precizarea ca baza legala pentru acordarea gradelor de ofiter absolventilor de masterate profesionale nu exista in prezent, dar vom opera modificari la Legea 360/2002 si HG este doar un pas, definitivarea cadrului normativ se va face prin modificarea legii, modificarea statului politistului", a explicat el.Potrivit ministrului, se are in vedere reducerea deficitului de personal inalt specializat, dar si ca va avea loc modernizarea programelor de pregatire academica si profesionala. Totodata, proiectul de HG prevede desfiintarea Facultatii de Arhivistica, iar pentru aceasta specializare urmeaza sa fie organizate studii post-universitare.Numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in acest an este de 740 la Facultatea de Politie, invatamant la zi, respectiv 150 invatamant la distanta si cu frecventa redusa. La Facultatea de Pompieri au fost aprobate 50 de locuri.Bode a mentionat ca ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a fost co-initiator al proiectului de reorganizare a Academiei de Politie."Practic, la nivel de licenta din sase facultati raman doua, Facultatea de Arhivistica va intra in lichidare, urmatorii doi ani va mai scolariza in lichidare. La nivel de master, pe modelul european, va sustine masteratul profesional. Asta va ridica semnificativ nivelul de pregatire al ofiterilor de politie", a explicat Sorin Cimpeanu, in aceeasi conferinta de presa.El a adaugat ca vor intra in lichidare Scoala doctorala de Drept, infiintata in 1997, si Scoala doctorala de Ordine si Siguranta Publica, infiintata in 2002.Cimpeanu a precizat ca Academia dePolitie va intra lunile urmatoare in evaluarea institutionala facuta de ARACIS, intrucat au trecut cinci ani de la cea mai recenta astfel de evaluare.Anterior, Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice un proiect care prevede reorganizarea Academiei de Politie. Proiectul propune eliminarea studiilor doctorale din cadrul institutiei si desfiintarea Facultatii de Arhivistica.Emilia Sercan, jurnalistul care a descoperit de-a lungul anilor mai multe lucrari plagiate ale unor politicieni si ofiteri de politie, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca nu credea ca Academia de Politie va mai putea fi reorganizata vreodata. Aceasta a precizat ca a fost nevoie de sase ani si peste 20 de investigatii despre Academia de Politie pentru a se ajunge la desfiintarea scolilor doctorale atat de controversate."E oficial: fabricile de plagiat de la Academia de Politie, numite si scoli doctorale, se desfiinteaza, iar institutia se reorganizeaza. Astazi guvernul a votat hotararea de reorganizare a Academiei de Politie despre care in urma cu numai doua luni nu credeam ca va fi posibila vreodata.A durat aproape sase ani si peste 20 de investigatii despre Academia de Politie pentru a se ajunge la aceasta decizie, insa mai e mult, foarte mult de lucru pentru a "restabili moralitatea si etica academica", asa cum a anuntat azi ministrul de Interne Lucian Bode, care si-a asumat total reformarea institutiei.Tot astazi cineva imi spunea la telefon ca democratia este "time consuming". Nu as putea acum sa estimez cat va dura pana cand grosul imposturii va fi curatat din Academie - pentru ca nu imi imaginez o eradicare - insa cu siguranta va lua ani buni", este mesajul Emiliei Sercan, postat pe Facebook.