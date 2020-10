UPDATE Scolile din Timisoara intra in scenariul rosu, cresele raman deschise

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, convocat, vineri, de primarul in exercitiu Nicolae Robu , a hotarat ca cresele din Timisoara cu autonomie functionala in raport cu gradinitele raman deschise, in continuare, chiar daca, incepand de luni, gradinitele vor fi inchise. Cresele care nu au conditii tehnice de functionare se vor inchide temporar, potrivit Agerpres.Prefectura Timis a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate cu COVID-19 332 de persoane, dintre care 173 sunt in Timisoara, urmata de Sannicolau Mare (19 cazuri), Giroc (14), Sacalaz (12), Dumbravita (9), Gavojdia si Ghiroda (cate 7) Buzias si Mpsnita Noua (cate 5), Lugoj, Biled, Sanmihaiu Roman, Dudestii Noi, Pesac, Sanandrei (cate 4), Dudestii Vechi, Margina, Ortisoara, Peciu Nou Saravale, Uivar (cate 3), Recas, Costeiu, Iecea Mare, Liebling, Parta, Teremia Mare si Varias (cate 2) si cate un caz in Ciacova, Deta, Faget, Jimbolia, Banloc, Bucovat, Cenad, Checea, Cheveresu Mare, Fibis, Foeni, Giarmata, Jamu Mare, Jebel, Nitchidorf, Otelec, Periam, Racovita, Sag, Sandra, Topolovatu Mare, Traian Vuia si Valcani.In aceasta dimineata erau internate 211 persoane confirmate cu COVID-19, cu 33 la ATI, iar doua cadre medicale au fost testate pozitiv.De la inceputul pandemiei s-au inregistrat 206 decese, cu unul in ultimele 24 de ore.Numarul focarelor active de coronavirus in judet a ramas la 13.Scolile din Timisoara intra in scenariul rosu, iar elevii vor invata exclusiv in sistem online, dupa ce judetul Timis a atins rata de incidenta de 2,59 persoane infectate la mia de locuitori, anunta postul de televiziune Digi 24.In Timis s-au inregistrat 333 de cazuri noi, iar incidenta cumulata a cazurilor la mia de locuitori, in ultimele 14 zile, este de 2,59.Autoritatile au raportat vineri, 23 octombrie, 5.028 de cazuri noi de COVID-19 depistate in ultimele 24 de ore. In acelasi timp, 82 de bolnavi au murit, iar 782 de pacienti sunt internati in sectiile de Terapie Intensiva.