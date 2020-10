Scurt ghid pentru campaniile online de Black Friday

De peste 7 ani, specialistii din cadrul agentiei de performance marketing The Pharmacy au fost implicati in toate evenimentele Black Friday din Romania. De aceea, au pregatit pentru noi un set de bune practici pentru campaniile magazinelor online.Pana acum, in fiecare an, valoarea vanzarilor de Black Friday a crescut semnificativ. Insa, 2020 este un an diferit. In contextul pandemiei, nu putem estima daca intreaga piata de ecommerce va creste, sau doar anumite nise.Din experienta echipei The Pharmacy, domeniile care au inregistrat cresteri anul acesta sunt bebe & jucarii, bijuterii, home & deco, alimente si suplimente. Insa, indiferent de domeniul in care activeaza un magazin online, pentru a se mentine in joc, sfatul este acelasi:Iata ce alte sfaturi au specialistii in marketing online pentru noi.Un brand trebuie sa isi anunte intentia de a intra in joc pentru Black Friday, cu 3-4 zile inainte. Insa, nu cu o investitie mare, doar sa posteze anunturi in social media si catre abonatii la newsletter.Daca nu a investit pana acum in generarea de baze de date cu adrese de emailuri ale potentialilor clienti si daca nu a avut campanii de-a lungul anului care sa genereze un trafic constant, atunci sansele de reusita in vanzari de Black Friday sunt scazute.Durata campaniei efective ar trebui sa fie mai lunga decat 1-3 zile. Sugestia reprezentantilor The Pharmacy este intre 7 - 10 zile, deoarece piata este aglomerata cu multi jucatori in fiecare nisa, precum si cu perioada campaniilor electorale din noiembrie, care influenteaza costurile percepute de platformele de promovare.Cele mai eficiente mijloace de vanzare de Black Friday raman in continuare email marketingul, promovarea prin Facebook & Instagram Ads, respectiv servicii Google Ads In afara acestui mix de promovare, functioneaza si strategii specifice in functie de popularitatea fiecarui brand, precum activarea unor audiente mai vechi.In ceea ce priveste bugetul pentru campania de Black Friday, se recomanda o crestere treptata cu pana la 100% fata de bugetele unei campanii obisnuite. Motivele sunt variate: numar mare de concurenti, campania electorala, restrictiile impuse de pandemie, toate acestea se rasfrang asupra variatiei costurilor de promovare din partea platformelor Google si Facebook.Materialele de promovare trebuie si ele pregatite din timp, in special cele grafice (bannere sau video). Pe Google Ads, spre exemplu, trebuie evitat riscul unei perioade lungi de aprobare a anunturilor, prin urmare se recomanda sa fie incarcate in platforma cu 2-3 zile inainte de data inceperii campaniei., a spus Laurentiu Mihai, Senior Google Ads Consultant la The Pharmacy.A fost si este in continuare un an dificil pentru noi toti, indiferent de domeniile in care lucram. Este un an care ne-a schimbat tuturor stilul de viata, fortandu-ne sa ne izolam, sa ne retragem in mediul online mai mult ca oricand.De aceea, comertul electronic si orice afacere care isi poate oferi serviciile online, are de castigat. Insa, piata se aglomereaza mai mult ca oricand si de aceea, un brand care doreste sa fie competitiv de Black Friday trebuie sa se promoveze intens, de fapt, cu 365 de zile inainte, doar pentru a se promova si mai mult in aceasta perioada.Anul acesta, in ciuda crizei cauzate de pandemie, portofoliul de clienti ai agentiei de marketing online The Pharmacy a crescut cu 20%, iar multi dintre acestia au apelat la servicii Facebook Ads si Google Ads pentru prima data.