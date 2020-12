Asociatia Romana de Balneologie: Romania are nevoie de un Minister al Turismului

"Gestionarea acestui domeniu reclama existenta unui minister - un adevarat partener de dialog pentru structurile implicate in turism (...) Formula unui Departament sau Directie in cadrul Ministerului Economiei nu ajuta in mod real la promovarea turismului si la buna gestionare a problemelor acestui domeniu, fapt demonstrat de starea de lucruri din perioada anterioara. Din punctul nostru de vedere, este un deziderat major un program - axa de finantare dedicata Statiunilor Balneare si Balneologiei, care sa vizeze o Promovare a Romaniei in acest sens, sa permita utilizarea factorilor naturali terapeutici in siguranta in perioada post-pandemica si sa creeze oportunitatea de a creste potentialul nostru turistic in acest domeniu printr-un know-how modern si in context socio-economic actualizat", se mentioneaza intr-un comunicat de presa al organizatiei, transmis marti AGERPRES.Principalele propuneri ale Asociatiei Romane de Balneologie vizeaza elaborarea unui program - axa de finantare dedicata Statiunilor Balneare prin care sa se urmareasca dezvoltarea acestora, investitii adecvate, echipamente moderne, fundamentarea utilizarii factorilor naturali prin cercetare stiintifica, rebranduirea turismului balnear cu elemente de fundamentare generate de cercetarea stiintifica, integrand un know-how modern si tintind cresterea competitivitatii economice, elaborarea unor norme si proceduri pentru a sustine siguranta epidemiologica a utilizarii factorilor naturali terapeutici.In plus, se propune promovarea in context socio-economico-politic a conceptului Romania Balneara ca Proiect de Tara pentru dezvoltarea Turismului Balnear, mai ales in conexiune cu conceptul de Healthy-Ageing, pentru care Romania este cunoscuta pe plan international, mai ales prin brandul Ana Aslan.Promovarea Romaniei ca destinatie de turism balnear la manifestari interne si internationale, workshopuri, congrese, seminarii, forumuri etc. reprezinta o alta propunere a Asociatiei Romane de Balneologie.