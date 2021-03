Luni dimineata se deschid listele de asteptare pentru vaccinare. Ordinea judetelor in care se face inscrierea

De luni, 15 martie, incepe etapa a III-a de vaccinare

De luni incepe etapa a III-a de vaccinare anti-COVID-19, care se adreseaza populatiei generale, dar doar in localitatile/municipiile cu rata de incidenta cumulata de peste 4,5 la mia de locuitori "Deschiderea listelor de asteptare!In dimineata zilei de 15 martie 2021, incepand cu ora 09:00, se vor deschide succesiv listele de asteptare pe judete, in conformitate cu urmatorul program:9:00-11:00 Centre de vaccinare din judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna11:00-13:00 Centre de vaccinare din judetele Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova13:00-15:00 Centre de vaccinare din judetele Salaj, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti De asemenea, va informam ca pot exista perioade de mentenanta in vederea optimizarii aplicatiei. In aceste perioade este posibil ca aplicatia sa functioneze cu intarzieri.Va multumim pentru intelegere!", se arata in mesajul postat de autoritati pe pagina oficiala a campaniei de vaccinare.De luni incepe etapa a III-a de vaccinare impotriva COVID, pentru populatia generala. Peste 1,5 milioane de beneficiari s-au inscris pana acum pe platforma electronica, dintre care aproximativ 500.000 sunt din randul populatiei generale."Etapa a III-a de vaccinare incepe maine. Este foarte simplu. Daca doriti sa va vaccinati, inscrierea se face prin intermediul listelor de asteptare. Peste 1,5 milioane de beneficiari sunt inscrisi pe platforma electronica, din care aproximativ 500.000 sunt din randul populatiei generale. Programarea se face online sau prin call center! Apoi veti primi notificarea locului disponibil in centrul pentru care ati optat", a scris premierul Florin Citu , duminica, pe Facebook , precizind ca "vaccinarea nu este obligatorie, dar este singura solutie pentru a reveni la normalitate cat mai curand".Din 15 martie incepe etapa a treia a campaniei de vaccinare si devin disponibile listele de asteptare pentru programarea la vaccinare impotriva COVID-19. Comitetul national pentru vaccinare (CNCAV) a explicat cum se pot face programarile prin platforma informatica sau prin telefon.Programarile la vaccinare se pot realiza atat prin intermediul platformei electronice, cat si prin apelarea numarului de call center, iar modalitatile de finalizare a procesului de programare pentru persoanele inscrise pe listele de asteptare sunt urmatoarele:➢ Pentru cei care aleg programarea individuala in platforma electronica: la momentul in care locurile devin disponibile la centrul unde persoana s-a inscris, beneficiarul primeste o notificare in acest sens, iar ulterior va intra in aplicatie, pentru alegerea zilei si a intervalului orar. Persoana care nu confirma prin programare locul disponibil in termen de 24 de ore de la primirea notificarii, va mai primi inca doua notificari ulterioare. In lipsa unei confirmari in acest interval de timp, beneficiarul ramane pe lista de asteptare, insa va pierde pozitia ocupata initial.➢ Pentru persoanele care opteaza pentru programarea prin call center, la numarul 021.414.44.25: atunci cand va aparea un loc liber la centrul de vaccinare unde s-a inscris, va fi programat la vaccinare in ziua si in intervalul orar disponibil pentru administrarea vaccinului. Aceste persoane vor fi notificate si nu este necesar sa confirme programarea. Persoana inscrisa in lista de asteptare are posibilitatea de a se realoca pe lista de asteptare a unui alt centru de vaccinare.