CFR face angajari. Ce fel de oameni sunt cautati si unde pot fi trimise aplicatiile

Unde pot fi trimise CV-urile

Programul de recrutare are drept scop angajarea de ingineri specializati in urmatoarele domenii de specialitate: geodezie; infrastructura si suprastructura cai ferate ; consolidari si stabilizari terasamente, protectii si amenajari de albii; lucrari de arta (poduri, podete, pasaje, viaducte); constructii civile; instalatii electrice; instalatii sanitare si retele exterioare de apa si canalizare; instalatii termice (incalzire, ventilatii si climatizare); semnalizari feroviare (telecomenzi si electronica in transporturi); telecomunicatii feroviare; energoalimentare/linie de contact/protectii instalatii cale si vecinatate.Activitatea specifica pentru care se solicita experienta minima consta in elaborarea de documentatii tehnico-economice in toate etapele procesului de proiectare, conform structurii si continutului cuprinse in HG 907/2016, dar si in activitatea de asistenta tehnica asigurata beneficiarului (verificare documente/documentatii privind executia lucrarilor si emiterea de puncte de vedere; verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea 10/1995; analizare propuneri de modificare/adaptare/optimizare solutii tehnice; participare la luarea unor decizii tehnice legate de proiect prin analize comparative intre optiunile identificate; verificare si avizare detalii tehnologice de executie etc). Existenta certificarii MLPAT , in calitate de verificator si/sau expert in domeniile pentru care probeaza pregatire universitara de specialitate, similar in ceea ce priveste autorizarea ISC ca diriginte de santier, constituie avantaj pentru aplicanti.Persoanele interesate trebuie sa trimita CV-ul pe adresa electronica OfficeCFR@cfr.ro, cu mentiunea Anunt de recrutare nr. 888, din 24.05.2021.Aplicatiile care corespund cerintelor minime vor fi selectate, solicitantii urmand sa participe la un interviu cu personalul de specialitate al companiei.