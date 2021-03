Raluca Turcan: "Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul din sistemul bugetar, pus in transparenta decizionala"

Dupa cele doua dezbateri, acesta urmeaza sa fie adoptat de catre Guvern.Ministrul Muncii a precizat ca proiectul de act normativ interzice cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, insa nu si in cel privat.Exceptie de la aplicarea acestei masuri legislative fac persoanele alese care se afla in mandate pe o durata definita de Constitutie, personallul didactic, persoanele incadrate in gradul III de invaliditate, membrii Academiei Romane si cele din cadrul autoritatilor adminsitrative autonome sau a institutiilor publice care la dat intrarii in vigoare a acestei legi sunt in exercitarea unui mandat, cu o perioada prevazuta de lege.Vor fi exceptate de la suspendarea dreptului pensiei in momentul in care opteaza pentru activitate pana la varsta de 70 de ani si persoanele care beneficiaza de drepturi de autor.Principalele declaratii ale ministrului Muncii Raluca Turcan anuntate in conferinta de presa de joi:" Proiectul de lege pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare prevede ca persoanele ajunse la varsta de pensie si care doresc sa ramana in activitate sa poata sa faca lucrul acesta.Este vorba de o optiune a angajatului. Este o optiune pentru a munci in continuare, chiar daca a ajuns la varsta legala de pensionare si in acelasi timp aduce avantaje pe langa faptul ca ramane persoana activa si in campul muncii si posibilitatea de a avea un nivel al salariului la care se afla in momentul indeplinirii varstei de pensionare. Vorbim asadar despre un drept si de o obligatie. Exercitarea acestui drept e stric la latitudinea angajatului. Legal ramane posibilitarea oricarei persoane de a se pensiona la varsta legala de pensionare, fara nicio ingradire.- Daca o persoana a optat pentru continuarea activitatii pana la implinirea varstei de 70 de ani, insa din motive obiective sau subiective doreste sa revina asupra acestei decizii si sa se intoarca la pensie, poate sa faca lucrul acesta oricand intre perioada in care a implinit varsta legala de pensionare si varsta de 70 de ani. Persoana care continua activitatea poate sa solicite si recalcularea pensiei in sistemul public, avantajul costand evident in majorarea punctelor anuale si obtinerea unei pensii in sistemul public calculata proportional cu perioada lucrata. De asemenea, persoanele care au indeplinit varsta de pensionare si doresc sa se reangajeze si sa lucreze pana la 70 de ani pot sa faca lucrul acesta.- Cui se aplica acest proiect de lege?"Persoanelor care desfasoara activitati profesionale pe baza de contract individual de munca sau raport de serviciu. Asadar si pentru sistemul public si pentru sistemul privat. Pentru persoanele care se afla in functie printr-un act de numire si pentru a putea opta sa lucreze pana la varsta de 70 de ani e suficient sa depuna o cerere la angajator cu 30 de zile inainte de implinirea varstei de pensionare.Pentru sectorul public, de data aceasta, continuarea activitatii se realizeaza in baza aceluiasi contract de munca sau raport de serviciu. De asemenea, tot in sectorul public, pentru continuarea activitatii nu este necesar acordul in prealabil al angajatorului. Iar optiunea continuarii activitatii, dupa indeplinirea varstei legale de pensionare are drept consecinta suspendarea platii pensiei si aceasta masura e una de echitate sociala si juridica.Este o echitate in raport cu persoanele care nu si-au deschis dreptul la pensie sau fata de persoanele care au avut optiunea, in baza unor legi speciale, sa se pensioneze la varste mult mai reduse, spre deosebire de persoane care nu se afla in sistemul de legi speciale. Daca au optat pentru continuarea activitatii si daca din motive obiective sau subiective se revine asupra acestei decizii, atunci ei pot sa solicite reluarea platii pensiei, evident cu consecinta incetarii raportului de munca".- Pentru persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, ai sistemului de pensii militare de stat sau ai beneficiarilor pensiilor de serviciu, acestia se pot incadra, potrivit legii, pe durata determinata sau nedeterminata pana la varsta de 70 de ani. Am mentionat lucrul acesta din nou pentru a sublinia inca o data ca acesta este un drept care largeste un drept existent, practic conferind persoanelor care in momentul de fata de afla in pensie sa poata sa opteze pentru munca pana la 70 de ani.- Exceptiile legate de aplicarea acestei masuri legislative: evident ca noi am plecat in acest demers cu dorinta de a face o lege constitutionala si atunci trebuie sa fie exceptate de la aplicarea acestei reguli persoanele alese care se afla in mandate pe o durata definita de Constitutie.Vor fi exceptate de la suspendarea dreptului pensiei in momentul in care opteaza pentru activitate pana la 70 de ani persoanele care beneficiaza de drepturi de autor, in conditiile Legii 8/1996, personalul didactic prevazut de legea educatie nationale, persoanele incadrate in gradul III de invaliditate, pentru ca exista o decizie a CCR , membrii Academiei Romane si persoanele din cadrul autoritatilor adminsitrative autonome sau a institutiilor publice care la dat intrarii in vigoare a acestei legi sunt in exercitarea unui mandat, cu o perioada prevazuta de lege.Aceasta este o masura necesara astfel incat norma legala pe care noi o propunem sa fie constitutionala".Raluca Turcan, ministrul Muncii, a sustinut o declaratie de presa in cadrul careia a anuntat ca romanii o sa poata sa iasa la pensie la 70 de ani si a explicat in ce conditii vor putea face acest lucru.