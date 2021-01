Valeriu Gheorghita, despre problemele din platforma de programari la vaccinare: "Incercam sa o facem cat mai usor de folosit"

"Numarul persoanelor programate confirma ca nu e chiar atat de greu sa se faca aceasta programare. Vom anunta din timp perioadele de mentenanta pentru ca atunci cand e in lucru platoforma nu se pot face programari. Acest timp de disfunctionalitate o gasim si in alte tari europene", a explicat Gheorghita."Incercam sa culegem sesizarile si platforma sa devina utila pentru ca aceasta platforma ar putea sa nu se limiteze doar la vaccinarea COVID-19, ci sa fi utlizata in platforma nationala de vaccinare, indiferent despre ce vaccin vorbim", a continuat acesta.