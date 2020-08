Se modifica Legea pensiilor. Care este noua modalitate prin care se poate dovedi vechimea in munca

Unele societati nu mai exista

Concret, proiectul propune ca, in cazul in care cartea de munca a fost deteriorata sau pierduta sau angajatorul a fost lichidat/radiat ori nu mai exista arhiva acestuia, persoanele care vor sa se pensioneze si nu pot dovedi vechimea in munca, sa ceara informatii caselor de pensii."In situatii exceptionale determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetelor de munca, declarati an conditiile legii, angajatorul/angajatorii nu mai exista sau arhiva nu mai poate fi identificata, perioadele prevazite la art.16 li. A) pot fi valorificate pe baza informatiilor existente in arhiva electronica creata in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, daca informatiile preluate din carnetul de munca sunt identice cu cele scanate, din arhiva electronica", se arata in proiectul de OUG citat de adevarul.ro. La inceputul anului, ministrul Muncii, Violeta Alexandru , spunea ca nu toate cartile de munca sunt scanate, unele dintre ele fiind deja pierdute sau aflate in arhive care nu pot emite adeverinte de vechime.Aproximativ 20% dintre cartile de munca infiintate inainte de introducerea REVISAL nu sunt scanate, iar unele dintre cele scanate nu sunt de buna calitate, astfel incat Casele de Pensii nu pot tine cont de ele, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru."In perioada 2006 - 2008, Casele de Pensii au scanat cartile de munca. Nu toate, se estimeaza un procent de 80%. Verific, la sange, procentul. Am cerut, desigur, explicatii detaliate privind renuntarea, de catre cei care au avut sarcina sa faca scanarea, la obiectivul integrarii tuturor informatiilor din Cartile de munca in sistem", a declarat ministrul, adaugand ca nu i se pare normal ca oamenii care vor sa se pensioneze sunt nevoiti in continuare sa aduca adeverintele care sa le ateste vechimea, atat timp cat aceste informatii ar fi trebuit sa fie centralizate si detinute de o singura institutie."Sa raspunda cei din sistem, cei care trebuie sa le aiba (cartile de munca scanate - n. red.)", a spunea ministrul Muncii.Violeta Alexandru mai spunea ca in urma cerificarilor pe care le-a facut a descoperit ca scanarile nu sunt de buna calitate.In 2005, o Hotarare de Guvern stabilea amenzi pentru persoanele fizice sau juridice care nu predau cartile de munca la Casele de Pensii pentru preluarea informatiilor prin scanarea ce urma sa fie facuta de Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale."Cartile de munca au fost, fie la ITM-uri (acestea par intrate in cele 80% documente scanate), fie la persoane fizice, fie la SRL sau societati mai mari. Unele societati nu mai exista, altele au predat arhiva unor entitati care nu au avize de eliberare documente", a mai explicat ministrul.Ministrul sustinea ca nu exista asumare in sistemul public si ca "din pacate, cei putini care isi asuma sunt acoperiti de cei care nu ar recunoaste ca sunt slabi".In aceste conditii, sa vina tot cetateanul cu adeverinte semnate. Sa raspunda el. Pe banii si nervii lui", a adaugat Violeta Alexandru.Acum doua saptamani, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat simplificarea procedurilor pentru iesirea la pensie, precizand ca a initiat un ordin in acest sens.Este vorba despre Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale 1.783/2019 prevede ca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) si Casa Nationala de Pensii (CNPP) au din 1 ianuarie acces direct in REVISAL, baza de date cu toti angajatii din Romania, gestionata de Inspectia Muncii.Ulterior, Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a tinut sa precizeze insa ca acest ordin "are in vedere vizualizarea informatiilor din REVISAL si nu utilizarea unor date cu rol de document care sa inlocuiasca adeverintele prevazute de legea pensiilor".Cei angajati dupa anul 2001 nu trebuie sa aduca adeverinta de vechime.