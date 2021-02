Se modifica procedura de solicitare a dreptului la zile libere pentru supravegherea copiilor. Declaratia unui parinte, eliminata in cazul familiilor monoparentale

Astfel, nu va mai fi nevoie de declaratia celuilalt parinte, a anuntat marti, 16 februarie, pe Facebook , ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan "Acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice se aplica neunitar in cazul familiilor monoparentale. Practic, unii angajatori acordau zile libere sau majorare salariala, iar altii nu. Am transmis colegilor din Parlament cateva amendamente prin care sa clarificam o serie de aspecte si sa asiguram aplicarea unitara a reglementarilor in vigoare, astfel incat sa nu afectam sanatatea copiilor si siguranta acestora in lipsa parintilor care sa-i supravegheze in zilele in care cursurile se tin online.Astazi (marti, 16 februarie 2021, n.r.), Comisia a adoptat propunerile de modificare solicitate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale astfel: in cazul familiei monoparentale, nu este necesara declaratia celuilalt parinte pentru solicitarea dreptului la zile libere sau la majorarea salariala (...)", a precizat Turcan.In ceea ce priveste angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, angajatii din penitenciare si personalul din unitatile sanitare publice, acestia vor putea solicita acordarea de zile libere, cu acceptul angajatorului. "Daca parintele nu solicita acordarea zilelor libere, atunci acesta beneficiaza de majorarea salariala de 75%. In situatia in care aceste drepturi s-au acordat, sumele platite nu constituie debite si nu se recupereaza", a subliniat Raluca Turcan.Comisia de Munca a adoptat, marti, o serie de amendamente transmise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), pentru a modifica si completa OUG nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2."Daca limitarea sau suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor este stabilita prin decizia conducerii unitatilor sau institutiilor de invatamant, aceasta trebuie comunicata parintilor in maximum 24 ore de la emitere, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare, pentru ca parintii sa o poata depune, in copie, la angajator, in vederea solicitarii zilelor libere sau a majorarii salariale", noteaza sursa citata.In noiembrie 2020, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat autoritatilor modificari legale urgente, pentru ca si parintii din familii monoparentale sa beneficieze de zile libere pentru supravegherea copiilor.